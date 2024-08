El PSOE dice que la Junta "se despreocupa" del virus del Nilo que "tiene aterrorizados a miles" de andaluces

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles que el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno "se despreocupe de un tema" como el del virus del Nilo que "tiene aterrorizados a miles de vecinos" de Andalucía, que es "grave" y que "hoy ocupa portadas en la prensa internacional". Así lo ha subrayado la portavoz parlamentaria socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha criticado que el Grupo Popular votara este pasado martes en la Diputación Permanente en contra de la solicitud socialista para convocar un Pleno extraordinario en el que compareciera la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, para abordar, entre otras cuestiones, la crisis derivada del virus del Nilo, que se ha cobrado cinco fallecimientos en lo que va de verano en Andalucía. Ángeles Férriz ha remarcado que este virus "tiene aterrorizadas a miles de personas" y "afecta ya a cinco provincias andaluzas", y ha criticado que el Gobierno del PP-A "no ha dicho ni mu, le ha pasado la pelota a los ayuntamientos y no se ha hecho cargo absolutamente de un problema que genera ya cinco muertes en Andalucía", según ha subrayado. La representante del PSOE-A ha criticado también que, en este contexto, el presidente de la Junta y del PP-A se fuera "con toda la frivolidad y la inhumanidad del mundo a inaugurar el curso político friendo huevos en Málaga", en referencia al acto que el PP-A celebró el pasado domingo en Alhaurín el Grande. "Podía (Juanma Moreno) haberse ido a inaugurar el curso político a Coria" del Río (Sevilla) y a ponerse allí a freír huevos "a las siete de la tarde, que iba a estar tranquilo", porque en dicho municipio los vecinos a esa hora "se encierran en sus casas como si estuvieran confinados porque tienen miedo" de que les pique un mosquito de los que propagan el virus del Nilo, ha continuado comentando Ángeles Férriz. En esa línea, la representante socialista ha criticado que "nadie absolutamente del Gobierno andaluz ha ido ni a Coria ni a ninguno de los pueblos" de la comunidad autónoma "afectados a día de hoy por el virus del Nilo a dar ninguna sola explicación". "¿Dónde está la flamante consejera de Salud, que tampoco ha aparecido?", se ha preguntado Ángeles Férriz, que además ha señalado que hay científicos que "dicen que la única zona de Europa que no tiene un tratamiento contra este virus del Nilo es el de las marismas de Doñana".

