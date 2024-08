El entrenador de Las Palmas dice que Mika Mármol es "indispensable" y no debe salir

Las Palmas de Gran Canaria, 28 ago (EFE).- Los últimos días del mercado de fichajes pueden tener consecuencias en la plantilla de la UD Las Palmas, no solo en las llegadas sino también en posibles salidas, tras el interés mostrado por varios equipos en Mika Mármol, un jugador "indispensable" para el entrenador del equipo amarillo, Luis Carrión, quien sostiene que no debería marcharse.

El técnico del conjunto grancanario ha reconocido que ha hablado sobre este asunto con el zaguero catalán, al que no solo le ha transmitido su intención de que continúe, sino que le ha hecho ver que puede revalorizarse esta temporada y conseguir un destino mejor el próximo verano, a un año de que expire su contrato, el 30 de junio de 2026.

"No quiero que salga, ni debe salir, es un jugador importantísimo, indispensable, y puede evolucionar esta temporada para que esas ofertas sean mejores", ha dicho en rueda de prensa el preparador barcelonés sobre Mármol, cuyos derechos los comparte la UD Las Palmas al 50 por ciento con el FC Barcelona.

Por otra parte, Carrión ha confirmado el interés de la UD Las Palmas en el centrocampista suizo Charles Pickel, del Cremonese de la Serie B italiana, e internacional con la República Democrática del Congo, quien estaría muy próximo a llegar al conjunto amarillo, según aseguran este miércoles algunos medios de comunicación.

"He hablado de varios jugadores, no solo de él, pero no hay nada cerrado. Tratamos de mejorar la plantilla, tengo plena confianza en la dirección deportiva con las decisiones que se tomen, y cuando acabe el mercado, el próximo viernes, tendremos una buena plantilla", ha dicho el técnico catalán. EFE

1011210

rg/cas/og

(foto)