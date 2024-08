Jon Moncayola: “Con la ilusión de los fichajes se puede hacer algo más”

Pamplona, 14 ago (EFE).- El jugador de Osasuna Jon Moncayola afirma que, con la llegada de los fichajes de Bretones y Zaragoza “se puede hacer algo más” que una siempre satisfactoria salvación, asegurando que el objetivo primordial es la permanencia.

Cinco años después de ponerse la camiseta de Osasuna por primera vez, Moncayola encara su sexta campaña en el primer equipo. Este sábado revivirá un partido especial. El Leganés, equipo que visita El Sadar, fue el club contra el que debutó hace ya cinco veranos. “Es una fecha que no olvidaré nunca, ese partido en Butarque”, dice en una entrevista con EFE.

“No sé si se va a repetir el partido a nivel de juego y nerviosismo porque han pasado ya varios años, pero la ilusión sigue siendo la misma y ojalá se pueda repetir el resultado (0-1)”, recuerda el centrocampista de 26 años.

Del último mes, en el que se han puesto a tono, el navarro se muestra contento: “Hemos terminado esa etapa de pretemporada, que suele ser la que menos apetece de todo el año. Sigues con las vacaciones recién terminadas y no es lo más real a la competición. Estamos en el lío y con muchas ganas de empezar”.

“Nos hemos adaptado muy bien. Es verdad que han cambiado cosas en la forma de trabajar, pero este equipo siempre ha demostrado la capacidad de adaptarse a todo tipo de situaciones y novedades. Hemos hecho una buena pretemporada a nivel de intensidad y el sábado veremos el resultado”, incide.

Jagoba Arrasate fue el gran valedor de Moncayola, haciéndole debutar en la primera jornada de la 19/20. “A mí se me ha hecho un poco raro porque desde que llegué al primer equipo solo he estado con Jagoba. Esta ha sido mi primera pretemporada con otro entrenador y nos hemos adaptado rápido, además de que ha sido similar en cuanto a no movernos demasiado para disputar encuentros”, comenta.

Para Moncayola, Vicente Moreno es una persona “muy cercana y que entiende mucho a los jugadores. También ha sido futbolista y sabe lo que es este mundo. Desde el primer día nos dejó claro que el cuerpo técnico iba a empatizar mucho con la plantilla”.

“Desde el primer momento nos dijo que siempre tendremos la puerta abierta para hablar con él y comentar cualquier cosa. Eso nos va a venir bien a los jugadores para tener todo tipo de oportunidades porque el año es muy largo. En ese sentido la gente está tranquila, se agradece”, añade sobre el preparador valenciano.

Sobre la forma de trabajar del míster, Moncayola destaca que se han centrado más en preparar “el aspecto táctico” para “conocer al grupo”, diferenciando “el tipo de piezas que tiene para jugar con un sistema o con otro”. “Cuando dé con la tecla será todo diferente”, anota.

“Jugamos en casa y nos tocará la mayoría del partido llevar la iniciativa. Según su (Leganés) planteamiento, trabajaremos de una manera o de otra. Nos ha dejado claro que el objetivo es empezar con una victoria, ya sabemos lo importante que es comenzar sumando”, dice sobre el debut liguero del sábado en El Sadar.

Capitanes como Oier, Roberto Torres o David García han ido formando a un Moncayola que este año podría portar el brazalete tras adquirir los pertinentes conocimientos osasunistas: “Ha habido bajas importantes de gente veterana. Estoy agradecido de haber coincidido con ellos y encantado de haber aprendido sus valores”.

“La salida de David, que igual ha sido con el que más momentos he compartido, tanto dentro como fuera del campo, ha sido una decisión que ha tomado él y le deseo toda la suerte del mundo. Es verdad que ha vivido todo aquí, desde Sabadell hasta la final de la Copa del Rey. Estaba dispuesto a empezar otra etapa”, comenta sobre el central de Ibero, quien puso rumbo a Catar tras 10 años en el primer equipo.

Traslada las primeras impresiones de la aventura de su excompañero: “Tampoco ha podido hacer mucho. Tiene la suerte de tener de compañero a Rodrigo, que lo conoce y está compartiendo tiempo con él. A ver si nos podemos escapar de sorpresa a verle”.

De una posible capitanía, Moncayola asegura que “no es algo que sea mi prioridad. Las cosas llegan cuando tienen que llegar y, si lo tiene que hacer otro porque tiene más galones o lleva más años, encantado de que lo haga genial. Es cierto que con la nueva norma de que solo los capitanes pueden hablar con el árbitro sería un poco raro que el portero tuviese que recorrer todo el campo. Confianza plena en quien sea”.

“Abel Bretones se ha adaptado muy bien, de hecho, está viviendo en el piso en el que estuve yo. Me pidió algún consejo de la zona. Bryan acaba de aterrizar y sobre todo nos puede aplicar la diferencia. Ojalá les vaya lo mejor posible”, menciona sobre sus nuevos compañeros.

La llegada del extremo malagueño supone un cambio de dinámica: “Para la gente que en un futuro se piense en venir, es positivo que este tipo de perfil elija a Osasuna porque significa que confían en el proyecto y en lo que les ha transmitido la dirección deportiva. Es bueno que venga gente con nombre”.

De la inminente renovación de Aimar Oroz, cree que “por lo que se oye, parece cerca. Él es feliz aquí, es una persona muy familiar, cercana. Su pueblo, Arazuri, está a diez minutos de Tajonar y pasa mucho tiempo con los amigos, novia y familia. Cuando se haga la renovación estaremos encantados de tenerlo porque es un gran jugador”.

“Mi renovación marcó la diferencia para estos futuros años. Últimamente la cantidad de canteranos ha subido”, dice un deportista que en 2021 amplió su contrato hasta el 2031.

Como retos de cara a este curso, Moncayola piensa que cuenta con “un equipo muy competitivo. La llegada de Bryan se puede parecer a la de Abde, en el sentido de diferenciales. El objetivo es la permanencia”. EFE

1011911

le.mm lv

(Foto)