Vox no cree que prospere la querella de Gómez contra Peinado: Si el caso se archiva será por "injerencia" del Gobierno

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado que ve "bastante inviable" que pueda prosperar la querella que presentó Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, contra el magistrado que la investiga por presunta corrupción, Juan Carlos Peinado. Dicho esto, ha señalado que si la Audiencia de Madrid decide ordenar el archivo del caso se deberá a que "habría habido una injerencia del Ejecutivo". Así ha respondido Garriga este martes en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntado si Vox cree que la querella de Gómez puede ser admitida y ello conlleve que el juez sea apartado de la causa. La defensa de Gómez presentó a principios de mes una querella contra Peinado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público, al considerar que el juez está llevando a cabo una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva. De admitirse a trámite la querella, el magistrado tendría que apartarse motu proprio o, si no lo hace, los investigados en la causa tendrían que presentar una recusación para que dejase de investigar y que fuese otro juez el que se hiciese cargo de este caso, tal y como aseguraron diferentes juristas consultados por esta agencia de noticias. UN DESPROPÓSITO "El sentido común y los expertos en la materia parece que todos coinciden en que es absolutamente un despropósito y bastante inviable que pueda prosperar la denuncia de la señora Gómez, porque carece de fundamento jurídico", ha sostenido Garriga. Para el dirigente de Vox, la querella presentada por la esposa de Sánchez responde más a la "pataleta de una familia, de una persona que se ha visto rodeada de un proceso judicial del cual creía que no iba a ser nunca investigada y se la ha descubierto con el carrito de los helados, utilizando la institución de la Presidencia del Gobierno para su beneficio propio y de sus amigos". También se le ha preguntado qué opinará Vox si la Audiencia Provincial de Madrid decide archivar la causa, una decisión que no se espera hasta septiembre. Garriga ha indicado que si el tribunal ordena dar carpetazo al caso, será porque "claramente ha habido una injerencia del Gobierno de la nación, de todo tipo de presiones, como parece que supuestamente se están produciendo en ciertos entornos judiciales". "Habría habido una injerencia del Ejecutivo para que no se siguiera investigando al presidente del Gobierno", ha apostillado. En su opinión, se confirmaría que España se está convirtiendo en una autocracia y ello requeriría de una movilización, no solo de la oposición, sino del pueblo español para defender el Estado de Derecho. COLABORARON "MUCHAS PERSONAS" EN LA FUGA DE PUIGDEMONT Por otra parte, el líder de Vox en Cataluña ha tachado de "auténtica vergüenza" y ha trasladado su "indignación profunda" por el "espectáculo bochornoso a nivel internacional" de la nueva huida del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien "es el ejemplo perfecto de la España de Pedro Sánchez". Garriga ha señalado que van solicitar información en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña de quién ha organizado y quién ha permitido la fuga de Puigdemont, desde Sánchez, ministros, la directora del CNI, la Consejería de Interior en Cataluña o altos mandos de los Mossos d'Esquadra. "Porque claramente el prófugo más famoso del país, por desgracia, y yo estoy convencido que ha habido colaboración de muchas personas, ha entrado a Cataluña sin ningún control, ha podido recorrer algunas calles de Barcelona, incluso ha podido dar un mítin, subirse un escenario, salir por detrás y fugarse", ha denunciado. Además, ha afirmado que el propósito del nuevo Govern del socialista Salvador Illa es "unir al separatismo en torno a su figura y servir exclusivamente a sus intereses con tal de mantenerse en el poder". Garriga ha criticado que entre las primeras decisiones de Illa estén "oficializar la exclusión del español en Cataluña", al crear una Consejería de Política Lingüística, y mantener o incluso "incrementar" los recursos de la Consejería de Acción Exterior, "destinada a potenciar el falso relato en el exterior con las mal llamadas embajadas".

Compartir nota: Guardar Nuevo