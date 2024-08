Junts reprocha al exministro Subirats que hable de "ridículo" con Puigdemont y le pregunta si avala la "represión"

El nuevo portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha reprochado al exministro de Universidades Joan Subirats que hablara de "ridículo institucional" tras los acontecimientos de este jueves con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, preguntándole si está de parte de "un Estado de represión". Así ha replicado Pujol al exministro de la cuota de Podemos en un apunte en su perfil de 'X', recogido por Europa Press, en el que critica que Subirats se refiriera al regreso y posterior huida de Puigdemont alertando de que la "política catalana está al límite del ridículo institucional". "Joan, vamos al grano: estás de parte de un Estado yonki de represión o de parte de los derechos de un diputado electo que no puede ejercerlos. El resto, excusas", ha contestado el dirigente de Junts al exministro Subirats. Además, Pujol pregunta a Subirats irónicamente por el número de tuits que hizo como ministro o exministro de la cuota de En Comú Podem "para denunciar a un Estado enloquecido que no hace cumplir a los jueces las leyes que aprueba el Parlamento. "Decia el presidente Tarradellas, cuando ya se veía el final del franquismo y le preguntaron qué pensaba hacer y dijo: 'Tratar de no hacer el ridículo'. La política catalana está al límite del ridículo institucional, cuando los límites sociales son cada vez más preocupantes y urgentes", fue el mensaje que puso Subirats reaccionando a los hechos de Puigdemont.

Compartir nota: Guardar Nuevo