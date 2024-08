Albiach (Comuns) sobre un posible Govern en coalición con el PSC: "No quiero avanzar escenarios"

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha declinado hablar sobre una posible entrada de su partido en una coalición con el PSC en la Generalitat, y ha priorizado que se cumpla el acuerdo de investidura pactado con los socialistas: "No quiero avanzar escenarios, espero que sea una legislatura larga", ha dicho. En una entrevista publicada este domingo por 'La Vanguardia', recuperada por Europa Press, Albiach ha situado la vivienda como la prioridad de los Comuns en la presente legislatura, y ha pedido tiempo para tejer confianza con el PSC a medida que se avance en el cumplimiento del acuerdo de investidura. Preguntada sobre si ella misma podría ser vicepresidenta de la Generalitat, Albiach ha reiterado que aún no tiene una respuesta y que es una cuestión que de momento su formación no ha explorado. "UN GOBIERNO QUE FUNCIONE" Albiach ha valorado que ahora "se está abriendo una nueva oportunidad para que Catalunya pueda tener después de tantos años un gobierno de funcione", y ha añadido que durante los gobiernos liderados por independentistas la política catalana, a su juicio, se ha centrado exclusivamente en el eje nacional. Ha avisado al candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, que si no cumple el acuerdo con los Comuns "la legislatura se le puede hacer muy larga", y ha puntualizado que los Comuns parten de un principio de prudencia y discreción con su relación con los socialistas. Sobre una eventual financiación singular para Catalunya, Albiach ha asegurado que "hay que explicarse bien", y ha remarcado que el actual modelo funciona como si en Catalunya hubiera seis millones de personas, cuando actualmente la población es de ocho millones. También ha pedido "seguir andando hacia una normalidad institucional", en referencia implícita a superar las consecuencias del 'procés', y ha abogado, textualmente, por una España plurinacional con un reconocimiento de Catalunya como nación.

