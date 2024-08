Núria Sánchez: "Con este formato hemos dado un paso hacia atrás"

Palma, 2 ago (EFE).- Núria Sánchez, la armadora del Clínicas Dorsia en la Women's Cup de la Copa del Rey Mapfre, es una de las voces más contrastadas en el panorama español de la vela femenina gracias a sus proyectos en favor de la igualdad.

Pregunta. ¿Qué tal se siente durante los primeros días de Copa?

Respuesta. Este año es un formato nuevo, no sabíamos qué iba a pasar porque no teníamos ni reglamento ni instrucciones y no sabíamos cómo iba a ser el barco. En comparación a lo que ha sido la vela femenina hasta ahora, hemos dado un paso atrás. Navegamos en unos barcos que no son acordes al nivel de esta competición, parecemos barcos escuela en el mar. Llevo muchos años luchando por la vela femenina, por la vela de igualdad, por intentar tener un proyecto deportivo potente, y venir aquí ha sido como un paso para atrás en este sentido.

P. ¿Por qué cree que se ha cambiado el sistema de competición?

R. Han ido dirigidos, creo yo, hacia valorar más la cantidad que la calidad. La mayoría de equipos que han venido se juntan para competir aquí, pero no son equipos de regata constituidos como podemos ser nosotras o el Balearia. Los hay que vienen solo a pasárselo bien con sus amigas. A nivel profesional y de patrocinios cuesta mucho el mantenimiento, no hay exposición de nuestras marcas; para ellos es bueno a nivel de venta, pero para el propio armador no. Ahora mismo, se trata de una competición muy importante que nos resta más que nos suma.

P. ¿Considera que esta situación puede cambiar de cara al futuro?

R. No sé si esto tendrá otro rumbo, no lo veo, te lo pueden decir todos los equipos que estamos luchando por esto. Yo fui una de las impulsoras de la vela femenina junto a Natalia y ahora estamos apostando por el mixto. En su momento fue con el Viper, una embarcación que reúne las cualidades idóneas para todas, podías poner tu exposición de marca como quisieses, ese año fue espectacular. Ese año el barco fue muy exigente y hubo rivalidades muy bonitas. Las siguientes regatas buscaron otro tipo de embarcación, y se utilizó el barco de J80 donde había muchas armadoras dueñas de los mismos. Vienes con tu marca, tu equipo, te has preparado todo el año, te marcas un objetivo y decidieron quitarlo sin un motivo concreto.

P. ¿Todo esto qué podría significar para embarcaciones como la vuestra?

R. Esto puede provocar que embarcaciones profesionales desaparezcan. Yo, por ejemplo, si esto sigue así no vengo. Ni yo ni mi equipo.

P. ¿Os habéis puesto en contacto con la organización para tratar el tema?

R. Manu Fraga nos ha emplazado a hablar una vez finalice la competición. Tampoco nos han preguntado nada, no sabíamos el barco hasta tres semanas antes, veníamos a ciegas. No es el formato que yo tengo en mi proyecto. EFE

dcj/tar/og

1012193