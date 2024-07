UPN dice que Sánchez y el PSOE "han mentido de nuevo" y critica el acuerdo entre PSC y ERC

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este miércoles, respecto al acuerdo entre PSC y ERC sobre financiación para Cataluña, que el presidente Pedro Sánchez y el PSOE "han mentido de nuevo" y ha señalado que "dijeron que no concederían a Cataluña lo que han acabado cediendo a los independentistas". Ibarrola ha asegurado que Sánchez y el PSOE "vuelven a demostrar que no tienen límites a la hora de gobernar a cualquier precio aunque sea haciendo cesiones que suponen romper la igualdad de los españoles y contravenir la Constitución, cosa que no hace el régimen foral de Navarra, plenamente constitucional e incardinado en los valores de solidaridad y corresponsabilidad que emanan de la Constitución". La presidenta de los regionalistas ha añadido que "nosotros entendemos perfectamente el debate sobre modelos de financiación, pero no de esta manera, en la que no se ha planteado con reflexión, seriedad y rigor, sino simplemente como un mero mercadeo, una compra de votos y de sillones". "Navarra ha gestionado su autonomía tributaria y económica con responsabilidad, siendo justa y solidaria con otras Comunidades y con España. Que nadie pretenda comparar el derecho histórico y constitucional de Navarra con este mercadeo interesado", ha señalado.

