Torres dice que la financiación singular de Cataluña era acuerdo de investidura

Almería, 31 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles que la financiación singular para Cataluña incluida en el preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa fue precisamente uno de los acuerdos de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pedro Sánchez hizo un acuerdo público con ERC en el que en uno de sus puntos se habla de una financiación singular y de que ellos puedan recaudar todos los impuestos. Por lo tanto responde a un acuerdo de legislatura que además en este caso el PSC y ERC lo circunscribe también a un acuerdo que haría, si así lo deciden finalmente las consultas que se harán por los partidos, que Salvador Illa sea presidente de Cataluña", ha señalado Torres en Almería.

Ha considerado que este acuerdo dará "normalidad" y "convivencia" a Cataluña y ha mostrado su alegría por este resultado de "un proceso de negociación entre partidos que está establecido en los documentos que se han intercambiado".

Torres ha censurado las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que aseguraba cuando era presidente de la Xunta de Galicia que "era justo caminar en un concierto para Cataluña, que además tiene antecedentes cuando gobernaba el PP".

"Tanto con Aznar como con Rajoy hubo acuerdos importantes de financiación para Cataluña, que eran fruto también de acuerdos para establecer mecanismos de apoyo al Gobierno central, que es exactamente igual a lo que hace en estos momentos el Gobierno de España. Por lo tanto hay quienes critican ahora aquello que hacían en el pasado y eso significa falta absoluta de coherencia y de legitimación hacia la crítica", ha insistido el ministro.

"Yo respeto todas las opiniones de todos los compañeros absolutamente y de los que no lo son con claridad, pero también respondiendo con cuestiones muy importantes. He escuchado por ejemplo al señor (Juanma) Moreno Bonilla, criticar también este acuerdo y el señor (Emiliano García) Page lo ha hecho también en el día de hoy", ha apuntado.

A pesar de ello, ha recordado cómo hace dos semanas el Consejo de Ministros aprobaba un reglamento para la financiación singular de las Islas Baleares, que "estaba en un cajón y quien lo ha sacado del mismo y lo ha promovido ha sido el gobierno de Pedro Sánchez".

"Y así también ha ocurrido con otras cuestiones como por ejemplo el que presidentes del PP critiquen este acuerdo y no digan nada a sus propios ciudadanos de por qué votaron en contra, recientemente en el Congreso de los Diputados, al techo de gasto. Votar en contra al techo de gasto era no respetar lo que habían hecho sus propios consejeros de Hacienda, porque los consejeros de Hacienda del Partido Popular no votaron en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha argumentado.

En este sentido ha añadido que "por ejemplo, en la comunidad andaluza, el señor Moreno Bonilla tendría que explicar por qué ha renunciado a más de 1.000 millones de euros que no va a ingresar a Cataluña porque el PP ha votado en contra del techo de gasto. Hay que ser coherente con las críticas, porque si no, se te vuelven en contra", . EFE

