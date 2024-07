Buxadé celebra que Vox esté en el interrogatorio como testigo a Pedro Sánchez en La Moncloa

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha mostrado su satisfacción por que el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acordado que la letrada del partido, Marta Castro, esté presente en la testifical del jefe del Ejecutivo que se celebrará este martes en La Moncloa. Para Buxadé "hay muchas preguntas que han quedado sin respuesta" en esta causa, como "por qué quien ni siquiera es licenciada dirige una cátedra universitaria, cómo es que sus socios entran y salen y tienen reuniones en el Palacio de La Moncloa", o cómo es posible que alguien "que se dedica supuestamente a captar fondos públicos" tiene por marido a quien reparte esos fondos. Al hilo, ha añadido que otra pregunta a hacerle al presidente mañana es "con cuántos consejeros delegados de sociedades cotizadas y reguladas por la Administración del Estado ha llamado personalmente --Pedro Sánchez-- para pedir reuniones con Begoña Gómez". Para Buxadé todos los hechos que se van conociendo a través de las declaraciones de los testigos y de los investigados "ponen de manifiesto que él estuvo presente en esas reuniones y por tanto es necesaria su declaración como testifical" y no una testifical por escrito como pretendía "para eludir la presencia de los medios de comunicación". "NO ESTAMOS ANTE HECHOS AISLADOS" "Tenemos la absoluta convicción de que Sánchez está ya absolutamente acorralado por la corrupción en su familia, en su partido y en su Gobierno; y cada vez hay más datos y más indicios de que no estamos ante casos aislados", ha aseverado en declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. En este sentido, ha enfatizado que es "llamativo" que el presidente del Gobierno de España tenga que declarar como testigo en una causa "porque su mujer se ha negado a declarar como investigada". Por otro lado, ha afeado a la Fiscalía que actúe "como abogado de Sánchez" y "en contra de los propios deberes" que el Ministerio Público tiene de búsqueda de la legalidad y de la persecución de los delitos.

