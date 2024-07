Morant reprocha que el PP use Cataluña "como bandera de agitación" en el debate sobre financiación

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reprochado que "hace mucho tiempo que el PP renunció a Cataluña y la usa como bandera de agitación en el resto del territorio de España" en debates como el de la financiación. "El PP se pronuncia de manera anticipada frente a situaciones que todavía no se han producido", ha criticado Morant en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press, en la que asegura que la situación política que vive Cataluña es de absoluta normalidad, algo que a su juicio no ocurría cuando gobernaban los populares en España. Tras ser preguntada por un posible acuerdo entre ERC y PSC para la investidura del primer secretario de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa, Morant ha considerado que hay "mimbres" para formar un gobierno de progreso, según ella. "Solo hay dos opciones: o Illa es presidente o se tienen que volver a repetir las elecciones", ha reiterado, para, textualmente, dejar atrás toda la época de bloqueo que ha habido con el independentismo en los últimos años. COMUNIDAD VALENCIANA Morant ha celebrado que Vox no esté en el Consell de la Generalitat Valenciana, a raíz de la ruptura de gobiernos de coalición con el PP en las regiones por el reparto de menores migrantes no acompañados, y ha instado al presidente, Carlos Mazón, a sacar a los de Santiago Abascal también de ayuntamientos como el de Valencia o el de Elche y derogar "las leyes de la vergüenza", sobre todo la ley de la concordia. "El PSOE no está para darle estabilidad a un gobierno inestable de Mazón en solitario", ha añadido, a la vez que ha afirmado que Vox no entrará en los órganos estatutarios con el voto de los socialistas. También ha valorado que el voto en contra de los populares a la senda de estabilidad "perjudica a sus propios gobiernos", puesto que el gobierno valenciano, por esta votación, tendrá 900 millones menos de capacidad de gasto para esta legislatura, ha dicho.

