Podemos ve al Gobierno en las "antípodas" de la izquierda y a Marlaska en el PP o Vox

Madrid, 24 abr (EFE).- El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado este miércoles la "deriva autoritaria y antidemocrática" del Gobierno del PSOE y Sumar, que está en las "antípodas" de la izquierda, y ha cuestionado en especial al ministro Fernando Grande-Marlaska, de quien ha dicho que podría estar perfectamente en el PP o Vox.

Fernández ha hecho estas declaraciones en una entrevista en RNE recogida por EFE en la que ha puntualizado que "el problema no es Marlaska, que también, sino este Gobierno que ha tomado la decisión política de subordinarse a los intereses de Estados Unidos y convertirse en un gobierno de la guerra".

"Están en las antípodas de los que sería un gobierno de izquierda", ha afirmado el dirigente de Podemos, que ha vuelto a rechazar la compra de balas por parte de Interior a una empresa israelí y el plan de seguridad y defensa aprobado por el Gobierno siguiendo "sin pestañear" los dictados del mandatario estadounidense, Donald Trump, y la OTAN.

Ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está tratando de "justificar lo injustificable y tomar a la gente un poco por idiota" y ha asegurado que la reorientación de partidas presupuestarias para gasto militar es "ya de facto un recorte" en medidas sociales.

Y, por eso, ha apuntado, el Ejecutivo no llevará el plan de defensa al Congreso de los Diputados para su aprobación, para que no se vean esos recortes, en una decisión "unilateral" como también ha sido, ha criticado, la de no presentar los presupuestos generales del Estado en dos años.

Preguntado si cree que se romperá la coalición de gobierno formada por el PSOE y Sumar, ha señalado que en Podemos no se meten en las decisiones de otros partidos, pero sí ha dejado claro que ellos no estarían en este "Gobierno de la guerra", al que se oponen "frontal y radicalmente" y contra el que ha llamado a salir a la calle. EFE