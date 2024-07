Turull rechaza un pacto de Junts con el PSOE "para apuntalar la gobernabilidad de España"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que su partido no pacta con el PSOE "para apuntalar la gobernabilidad de España", sino para defender los intereses de Cataluña, y ha asegurado que, como primera fuerza del independentismo, en sus palabras, ejercerán ese liderazgo. "Desde Junts no pactamos con el PSOE para apuntalar la gobernabilidad de España, sino pensando en los intereses de Cataluña y su gente", argumenta Turull en un artículo publicado este jueves en 'El Periódico', un día después de la reunión entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asegura que las últimas elecciones catalanas han otorgado a su partido "la condición de primera fuerza política del independentismo" y este liderazgo, en sus palabras, será ejercido con modestia, pero también con ambición, con el presidente Carles Puigdemont al frente. Tras recordar que "el momento fundacional de Junts per Catalunya fue un revulsivo para volver a unir fuerzas", Turull se refiere a la guerra sucia, las intoxicaciones mediáticas, el lawfare y las cloacas del Estado, textualmente, que ha sufrido el partido. "Desde su fundación, Junts ha desmentido a sus ilusos enterradores y hemos ido ganando fuerza, influencia y centralidad política", ha dicho.

