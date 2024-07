El PSOE anuncia que habrá recurso a la decisión del juez de que Sánchez declare como testigo

El PSOE ha adelantado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general socialista será recurrida y afirman que estas nuevas diligencias son "injustificadas" y revelan la naturaleza "política" del caso. En un comunicado, señala que todas las diligencias practicadas hasta el momento demuestran que "no hay causa alguna" y así lo indican los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las testificales practicadas y los recursos presentados por la Fiscalía. "Estas nuevas diligencias son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso. Por eso serán recurridas, como lo han sido el resto de actuaciones", indican avanzando un recurso que a priori debe ser formalizado por la defensa de la mujer del presidente, Begoña Gómez, ya que el PSOE no está personado en la causa. El PSOE sostiene que este caso constituye una "persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno y su familia" y considera que PP y Vox intentan lograr "con oscuras maniobras" lo que no consiguieron en las urnas en las elecciones generales del 23 de julio de las que ahora se cumple un año. Consideran que se trata de una causa "orquestada" basada en una investigación "prospectiva" prohibida por la legislación española y "sin fundamento jurídico". No obstante señalan que la justicia "acabará prevaleciendo" y PP y Vox "no se saldrán con la suya"."La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello democrático", añaden.

