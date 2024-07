El PP preguntará en el Senado al Gobierno sobre las contrataciones en ayuntamientos a raíz del caso de Isabel García

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este domingo que su formación ha registrado en la Cámara Alta una batería de 34 preguntas para que el Gobierno explique las contrataciones de puntos violeta de 64 ayuntamientos socialistas en "concursos supuestamente amañados", a raíz del caso de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, quien presuntamente habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE. "Todo en el PSOE es corrupción. Hoy estamos viendo que también campa a sus anchas por el Ministerio de Igualdad. Siempre que se habla de corrupción socialista, el nombre de quien fuera la persona de confianza de Pedro Sánchez está", ha asegurado Alicia García en Ávila este domingo ante los medios de comunicación. La portavoz ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dé explicaciones "sobre toda la corrupción que rodea a su partido, al Gobierno y a su entorno familiar" y ha señalado que tanto Isabel García como Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, "comparten un currículum singular". "Begoña Gómez tiene que dar explicaciones ante el juez y Sánchez ante los españoles. A día de hoy, ninguno de los dos lo ha hecho. Quien no tiene nada que ocultar, da la cara, no calla como Sánchez y Begoña Gómez", ha clamado. Además, Alicia García se ha referido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el "abogado de familia", a quien ha criticado que afirmase que el caso de Begoña Gómez se debía a una "persecución política" y no a una investigación política. "Debe rectificar, porque lo primero que debe hacer el ministro de Justicia es respetar la libertad judicial y dejar trabajar a los jueces. No hay persecución política. La esposa del presidente está imputada, está sentada en el banquillo de los acusados y está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias", ha comentado. Asimismo, la portavoz también ha hecho alusión al caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sobre el que también han preguntado en el Senado. "El modus operandi de los Sánchez es el mismo. El silencio. Esto es insostenible. España ya no soporta un caso más de corrupción en las filas socialistas", ha recalcado. "DEGENERACIÓN DEMOCRÁTICA" Por otro lado, la portavoz popular ha señalado que Sánchez es un "obstáculo" para la democracia en España y ha calificado el plan del Ejecutivo de regeneración democrática como "degeneración". "Si Sánchez habla de regeneración, debería de empezar por él mismo dando una buena lección. A la democracia hay que salvarla del sanchismo. El sanchismo quiere acabar con las libertades del país y eso es peligroso en cualquier democracia", ha afirmado. Ha enfatizado que los organismos públicos deben estar al servicio de los españoles "y no al servicio del sanchismo". Además, ha indicado que la estrategia de Sánchez es "todo por el poder" y ha señalado que primero indultó a los líderes del 'procés', posteriormente a los de la amnistía y finalmente "a sus colegas del ERE" de Andalucía. "Los ERE son el mayor caso de corrupción de la democracia del país. Ahora, Sánchez pretende que la sociedad les pida perdón a los protagonistas de este gran fraude. A este paso, Sánchez podría poner un monolito en cada pueblo andaluz para celebrar esta corrupción", ha sentenciado.

