Carboneras (Almería) dice que el fallo que declaró no urbanizable el Algarrobico se trasladó al PGOU y Junta

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha dado cuenta al TSJA de que la sentencia que declara como terreno "no urbanizable" el paraje de El Algarrobico, donde se ubica el hotel de Azata del Sol, está trasladada a los "documentos técnicos" de su PGOU, toda vez que también se encuentra "inscrita y con diligencia de anotación accesoria" en el registro de la Junta de Andalucía, lo que a su juicio permite "certificar" la situación de los suelos y dar así cumplimiento al mandato judicial. De este modo es cómo el Consistorio carbonero responde al triple requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-administrativo para que se aportara la certificación con la que demostrar que tanto El Algarrobico como el paraje de El Canillar figuran como "no urbanizables" en el plan general del municipio. El Ayuntamiento ha optado finalmente por trasladar al alto tribunal andaluz una certificación y un informe técnico en el que da cuenta de la adscripción de la sentencia al planeamiento y su anotación en el registro de instrumentos urbanísticos de la Junta en lugar de convocar el pleno que había anunciado al propio TSJA para adoptar un nuevo acuerdo con el que responder a su petición. En una nota, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), ha mostrado su deseo de que este certificado y el informe aparejado al mismo "hagan cumplir con los requerimientos realizados por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", que lo apercibió con ir a la Fiscalía ante un posible delito de desobediencia. Para el primer edil carbonero, este certificado da respuesta a la petición del TSJA conforme al estudio realizado la Secretaría y por los servicios técnicos municipales, de manera que se ve como "la fórmula más adecuada para atender la petición del tribunal". "Como alcalde, y en representación del Ayuntamiento de Carboneras, quiero trasladar que nuestra colaboración con la justicia, como no puede ser de otra manera, es total", ha añadido. En ese sentido, ha subrayado que para tratar de responder de manera adecuada "se viene realizando un esfuerzo por parte del Ayuntamiento, que ha tenido que abordar en los últimos meses la incorporación de una secretaria municipal y de un técnico municipal en la Concejalía de Fomento y Territorio". También ha valorado la labor de los empleados municipales que, asumiendo sus tareas por acumulación con otros ayuntamientos, "están estudiando y dando pasos con la firme voluntad de resolver un asunto de tanta complejidad". El informe del técnico municipal adscrito a la Concejalía de Fomento y Territorio encargado el pasado 11 de julio señala que es parte del PGOU en vigor el documento de modificación parcial destinado a dar cumplimiento a la sentencia, en el cual se detallan una serie de documentos e índices con los que se trata de pormenorizar los puntos que se ven afectados o no por el dictamen del Tribunal Supremo, que declara los suelos de los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables. La secretaria del Consistorio ha certificado con fecha de 18 de julio, el contenido literal del informe técnico emitido desde la Concejalía Industria, Puertos, Fomento y Territorio, Transición Justa y Patrimonio en el que se recuerda además que el planeamiento general actualmente en vigor de Carboneras es el PGOU aprobado en 2009 para la adaptación parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La Sala hizo el pasado 8 de julio por tercera vez una "última", "expresa" y "destacada" advertencia al alcalde para aportara la certificación "del contenido del instrumento de planeamiento vigente" que demuestre que el sector ST-1 conocido como Algarrobico y el sector ST-2, el Canillar, figuran en el PGOU como "suelo no urbanizable".

