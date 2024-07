Puigdemont acusa al PE de "violar" derechos de Comín (Junts) al no poder asistir al pleno

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado al Parlamento Europeo (PE) de "violar derechos fundamentales" del líder de Junts en la Eurocámara, Toni Comín, al no poder participar en el pleno de constitución de la misma por no ser reconocido como eurodiputado. En un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press, Puigdemont ha responsabilizado de esta situación a España: "Españolizar las instituciones europeas ha sido funesto para el proyecto europeo. Las consecuencias de la ruptura son enormes, en términos de descrédito y de inseguridad jurídica". El expresidente catalán ha sostenido que la Eurocámara no ha permitido a Comín ser reconocido como eurodiputado "de manera consciente, menospreciando las decisiones previas y, sobre todo, menospreciando a los ciudadanos". "La democracia asimétrica, que para unos es completa y para otros es restringida, no es democracia", ha señalado Puigdemont, que ha recordado que es la segunda vez que ocurre esto, ya que él mismo pasó por este proceso en la pasada legislatura. JOSEP RULL Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha acusado a la presidenta del PE, la popular Roberta Metsola, de estar "silenciando la voz de 443.275 ciudadanos catalanes y europeos" al no permitir que Comín ocupe su escaño. Ha criticado que Metsola "parece actuar a instancias" del PP español, y ha calificado la situación de una terrible noticia para la democracia europea. Comín pidió medidas cautelarísimas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para obligar a la presidenta del PE, la popular Roberta Metsola, a reconocerle como eurodiputado, pero aún no ha recibido respuesta.

