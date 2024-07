Mazón ve la ruptura de Vox "un error muy grave" y lamenta que Abascal no lo llamara

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha opinado que la ruptura de los gobiernos autonómicos "ha sido un error muy grave de la Dirección Nacional de Vox" y ha lamentado que el presidente de esta formación, Santiago Abascal, "no ha tenido a bien descolgar un teléfono y llamar al presidente de la Generalitat para anunciarle que la iba a abandonar". Mazón se ha expresado en estos términos durante un encuentro de SER Radio Valencia celebrado este lunes, preguntado por su valoración sobre la decisión de Vox y sobre si ha hablado en los últimos días con el dirigente de la formación, algo que ha negado. El 'president' ha criticado que el "error" de Vox ha sido en primer lugar "no priorizar la Comunitat Valenciana. Ha afirmado que la situación "es como que estás jugando a la política en la M30 y por el camino pues mueves una ficha de parchís en Castellón". "No es serio porque estamos hablando del Consell de la Generalitat Valenciana y estamos hablando de más de cinco millones de españoles a los que conviene tomarse en serio", ha aseverado. "Incluso la excusa no es lo que ha quedado, porque la semana pasada en la conferencia sectorial no se votaba el reparto de migrantes menores, Se votaba que empezábamos a recibir algunos de los recursos, insuficientes y lamentables, que el Gobierno de España nos debe después de tanta irresponsabilidad. Y eso bastó a Vox para hacer lo que hizo", ha recriminado. Durante el encuentro, Mazón ha reconocido que no pensaba que el acuerdo entre ambos partidos fuese a durar menos de un año y que se rompiese por estos motivos. "Tampoco me hubiera imaginado que hubiéramos sido capaces de este ritmazo de trabajo", ha apuntado. Preguntado por cuándo pensó que la amenaza de ruptura iba en serio, el 'president' ha explicado que "por lo que veía, trabajaba y hablaba en la Comunitat Valenciana jamás, en ningún momento". Así, fue "muy al final" cuando vio ante sí la decisión de Vox de "no priorizar la Comunitat Valenciana". No obstante, ha asegurado que él está "preparado siempre" y que la responsabilidad de un presidente de la Generalitat no es "pensar en tu cargo" sino "garantizar la gobernabilidad con la gente más competente posible". En ese sentido, ha afirmado que si hubiera tenido mayoría absoluta, Miguel Barrachina "habría recibido la propuesta de ser conseller de Agricultura hace un año". Mazón ha insistido en que no se ha planteado el adelanto electoral porque "hace un año los ciudadanos de la Comunitat Valenciana fueron bastante claros en decir que el PP tiene que liderar el cambio durante los próximos cuatro años" y ha asegurado que entendió que "la forma de efectuarlo fue hablarlo con todos". En ese sentido, ha destacado que lo primero que hizo fue contactar con el expresidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que no se reunió con él, que desde Compromís no hubo "nada de nada" y ha subrayado que, antes de pactar con Voz, el primer pacto que suscribió "a cambio de nada" fue la presencia de la coalición valenciana en la mesa de Les Corts porque "la izquierda ya venía dividida". UN "NUEVO PANORAMA" DE DIÁLOGO A partir de ahora, Mazón ha planteado que "a ver si entre todos empezamos a lanzar algunos mensajes de tranquilidad, que pueden ser muy interesantes y desde luego muy necesarios en la sociedad". Así, ha abogado por "dar algo de ejemplo en ese sentido, y como diría Pedro Sánchez aunque pensando en otra cosa, hacer de la necesidad virtud". "¿Qué tal si empezamos a dar ejemplos de que las cosas no son buenas o son malas en función de quién las propone?¿Por qué todo lo que viene de Compromís es malo para unos, o todo lo que viene de Vox es malo?", se ha preguntado, antes de afirmar que "se nos arroja un nuevo panorama" que se debe "aprovechar". "O estamos en el sillón y nuestro cálculo político o en la paciencia personal", ha apostillado. Sin embargo, ha lamentado respecto al PSPV y a Compromís que "de primeras no parece que les haga mucha gracia el tener que dialogar constantemente", pero cree que "de repente se quedan sin excusas, porque ya no pueden decir la frase 'como estás en un gobierno con Vox no pacto contigo absolutamente nada'". "Si toca más paciencia, tocará más paciencia", ha apostillado. A su juicio, "cuando alguien se queda sin excusas suele ser un proceso, primero el bloqueo, segundo la negación, tercero lo de siempre para sentirte, como dicen ahora los horteras, en tu zona de confort y a continuación vendrá la realidad". En este punto, ha mostrado la predisposición a tramitar como proyecto de ley las medidas de simplificación administrativa. Sobre quién va a ser su socio preferente y los vetos de partidos a Vox, Mazón ha señalado que no trabaja con ese "esquema mental" y no trabaja con un "pódium en el que primero va el rojo, luego el verde y luego el azul. "Mi pódium es mi obligación de gobierno de lo que es mejor para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha afirmado. En ese sentido, ha asegurado que "si el Partido Socialista está dispuesto a apoyar una medida que sea buena para la Comunitat Valenciana, pues recibiremos los votos o incluso las iniciativas del PSOE". "Lo que estoy mirando es hacia el centro y hacia delante", ha remarcado. "EL MOMENTO DE MADURAR POLÍTICAMENTE" Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una jornada de trabajo Congreso-Senado del PPCV, Mazón ha insistido en que sus "socios prioritarios son los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" y ha afirmado que es "el momento de madurar políticamente, de ir a la concreción de los problemas serios que sí que tiene la gente", ha defendido. Mazón ha apelado a "la responsabilidad" de PSOE, Compromís y Vox y se ha preguntado si "van a seguir en la política de salón, de discurso, de enfrentamiento o van a empezar a priorizar los intereses de los ciudadanos por encima de sus sillones, de sus cargos, de su discurso de partido", a la vez que ha subrayado que tiene la "mano tensida al diálogo permanente".

