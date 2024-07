Lola Riera: "Veía muy difícil volver a la selección"

Madrid, 15 jul (EFE).- La internacional española Lola Riera, que vivirá en París 2024 sus terceros Juegos Olímpicos, reconoció que "veía muy difícil volver a la selección", después de quedar fuera del equipo tras el Mundial de 2022 y apuntó que el objetivo del equipo "es llegar a cuartos en las mejores condiciones posibles para tener un buen cruce".

En una entrevista con la Agencia EFE antes de viajar a Valencia este lunes para jugar dos amistosos con Argentina, Riera (Valencia, 1991), esta estudiante de medicina explicó que regresó del HGC holandés al Sanse Complutense tras ser incluida en la primera convocatoria del seleccionador, Carlos García Cuenca, en octubre, para intentar estar en la lista de París.

- Pregunta (P): ¿Cómo están, a doce días de debutar en París contra Gran Bretaña, la misma selección que las eliminó en Río y en Tokio?

- Respuesta (R): El equipo llega en un buen momento y con muchas ganas de ver lo que puede conseguir. En Tokio fue muy duro porque en Río nos pasó igual, aunque ellas luego fueron campeonas, pero se definió por shootouts. Ahora nosotras somos un equipo diferente y ya en el Preolímpico demostramos que les podemos competir de tú a tú. Ojalá sea en los Juegos donde por fin demostremos que estamos delante de ellas.

P - ¿Cómo ha vivido los meses fuera de la selección?

- R: Ha sido un año de una montaña rusa increíble. Cuando la Federación decide cambiar al seleccionador y entra Carlos García Cuenca me da la oportunidad de volver. Yo sí quería, sabía que iba a ser un proceso muy duro y de hecho volví de Holanda porque quería estar en las mejores condiciones posibles para estar en la lista de París. Por suerte me ha salido todo bien y tengo la oportunidad de ir a mis terceros Juegos. Ha sido un año muy ilusionante, pero a la vez muy duro.

- P: ¿Esperaba volver después de casi un año?

- R: Adrian (Lock) dejó un grupo muy hermético en el que era muy difícil entrar o salir y lo veía muy difícil. Yo me fui a Países Bajos por un reto deportivo, me estaba yendo muy bien, pero veía este camino muy cerrado. Y cuando ya se empezó a hablar de que iba a haber un cambio tuve una pequeña esperanza, tuve la oportunidad y hasta hoy.

- P: Con 205 partidos internacionales, ¿qué puede aportar al grupo?

- R: Puedo aportar la experiencia de llevar mucho tiempo, pero cuando entré en la selección otra vez fue en igualdad de condiciones que el resto. Tuve que trabajar lo mismo o incluso más por volver al ritmo, porque se nota mucho cuando dejas de estar en régimen de selección. Por mucho que quieras no se entrena igual, con la misma intensidad y esa veteranía quizá me sirvió para gestionarme en esos momentos.

- P: ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar en la liga holandesa?

- R: Es increíble vivir como se vive el hockey en un país donde es el deporte rey. Me siento muy afortunada de haber podido competir en el HGC y que me saliese tan bien. La forma en que se trata al deportista allí en general y al hockey en particular es increíble. Haberlo podido vivir es una experiencia muy buena.

- P: ¿Es posible ahora mismo ganar a la selección holandesa, vigente campeona olímpica, del mundo y de Europa?

-R: En deporte no todo son matemáticas. Todo puede pasar y más a un partido, pero todas las selecciones somos conscientes de que está un paso por encima del resto y tienen que darse unas circunstancias especiales para poder ganarlas. Ellas también son conscientes de eso y también tienen esa presión.

- P: ¿Han elegido un rival muy fuerte para cerrar la preparación?

- R: Argentina nos viene perfecto, porque es lo que nos vamos a encontrar en los Juegos, aunque hace mucho que no jugamos. Venimos de dos torneos que se nos han dado muy bien, hemos jugado la mayoría con selecciones de ranking inferior y eso nos ha ayudado a desarrollar diferentes cosas. Pero también jugar con equipos de ranking superior te ayuda a otras, quizá a superar esos momentos de partido más importantes que creo que hemos demostrado.

- P: ¿Cuál es el objetivo real en París?

- R: No podemos fallar con los de ranking inferior, que son Estados Unidos y Sudáfrica, esos 6 puntos hay que sumarlos. Luego el resto de rivales son de ranking superior, pero también sabemos jugar contra ese tipo de rival. El objetivo es llegar a cuartos en las mejores condiciones posibles para tener un buen cruce. EFE

