Red Eléctrica vuelve a activar servicio para asegurar reserva sin comprometer suministro

Madrid, 12 jul (EFECOM).- El operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, ha activado por segunda vez este año, después de la de mayo, el servicio de respuesta activa de la demanda para garantizar los niveles de reserva en un momento puntual en el que se vieron reducidos los recursos disponibles.

La activación tuvo lugar el pasado miércoles, 10 de julio, a las 22:01 horas, según han explicado a EFE fuentes de Red Eléctrica, que aclaran que la continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida.

La orden de activación de ese servicio, que supone la desconexión al suministro de compañías adjudicatarias del servicio de respuesta activa de la demanda a cambio de una contraprestación, se aplicó conforme a lo que establece la normativa.

El servicio de respuesta activa de la demanda está previsto en el real decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, y ayuda a asegurar el nivel de reservas del sistema. Se activa cuando ya se han puesto en marcha otros mecanismos pero no han sido suficientes.

No obstante, no es el último eslabón de esta cadena sino que hay otros después, por lo que su aplicación no significa que se esté en riesgo de que haya interrupciones del suministro por falta de generación para atender la demanda.

Actualmente el sistema eléctrico peninsular cuenta con cerca de 609 megavatios (MW) a través del servicio de respuesta activa de demanda, que fueron los que se aplicaron el miércoles, para garantizar el equilibrio entre generación y demanda y mantener el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad.

Esos 609 MW fueron asignados en la subasta que se celebró el 4 de diciembre de 2023 para todo el año 2024 en la que fue la segunda subasta que se hizo de este servicio, que se saldó con un incremento del 23 % de la potencia disponible con respecto a la anterior.

Dirigido a garantizar el equilibrio entre producción y demanda eléctrica, el servicio puede aplicarse en situaciones puntuales en las que se identifique que el sistema eléctrico no cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel adecuado de reserva.

Los adjudicatarios de potencia en esa subasta se comprometen a reducir su consumo con una duración máxima de tres horas al día por proveedor y con un preaviso de al menos quince minutos.

En este servicio participan comercializadoras y consumidores con una demanda de al menos 1 MW y, por tanto, no se aplica ni a consumidores domésticos ni a pequeñas empresas. A la última subasta, se presentaron 19 proveedores.

Los adjudicatarios de la subasta son retribuidos con un precio marginal de 40,82 euros por cada megavatio y hora por su disponibilidad a reducir su consumo en los periodos horarios establecidos.

Por otro lado, cada activación del servicio es retribuida al precio de la regulación terciaria correspondiente a esos periodos de activación.

El servicio venía de aplicarse en otra ocasión durante este año, a las 21:14 horas del miércoles 22 de mayo. EFECOM

smv-cga/prb