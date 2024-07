Vox pide al juez que reclame a la Complutense el expediente de creación de la cátedra en la que participó Begoña Gómez

El partido político Vox ha solicitado al juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, una serie de diligencias dirigidas a indagar en el papel de la encausada en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la que participaba. Así reclama que se solicite el expediente que originó esa cátedra extraordinaria. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada Marta Castro señala que en la declaración del pasado 5 de julio del rector de esa universidad, Joaquín Goyache, "se puso de manifiesto (...) la existencia de documentos y expedientes" relativos a sus competencias, al desarrollo de la cátedra investigada, y a la relación de la UCM con Begoña Gómez. Por eso, consideran esencial que se disponga en la causa de una serie de documental y de testificales que arrojen luz sobre la actividad de la investigada en la UCM. En primer lugar, quieren que se oficie a la UCM para que remita el expediente completo sobre la creación, implantación y desarrollo de la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, con los documentos que autoricen la misma, así como las condiciones de su desarrollo, y los informes de control de actividad y fiscalización económica que procedan desde su creación a la actualidad. También, quieren que se solicite informe al vicerrector, Juan Carlos Doadrio --citado a declarar el próximo 19 de julio--, dado que que firmó el convenio de esa cátedra extraordinaria conforme declaró Goyache. Desde Vox quieren que detalle las fechas y el cumplimiento de los hitos necesarios para la creación, desarrollo, y actividad hasta la fecha de esa cátedra extraordinaria con los documentos que sostengan la misma, así como los convenios de colaboración de las entidades patrocinadoras de la cátedra desde su inicio hasta la actualidad. Al hilo, solicitan que se oficie a la UCM para que remita el expediente realizado por la Comisión Mixta relativo al informe completo presentado en relación con Begoña Gómez para la adquisición de la condición de profesora interviniente en los diplomas universitarios. Del mismo modo, Vox quiere que se remitan al juzgado las actas de la Comisión Mixta de Seguimiento y de la Escuela de Gobierno, dado que entiende que Goyache se refirió a esta última como "compente en relación a la cátedra". También quiere conocer "los documentos en los que se sostengan los acuerdos de aprobación de las designaciones de los directores así como del profesorado de la misma, como curriculum vitae y méritos". BARRABÉS Y LA PLATAFORMA DE MEDICIÓN Sobre la figura del empresario Juan Carlos Barrabés, cuya testifical está programada para el lunes 15 de julio, el partido de Santiago Abascal interesa que se remita al jzugado un listado de los cursos y máster en los que aparezca como docente, director o organizador, tanto de forma personal como por cualquier persona designada a tal efecto por la entidad Innova Next o vinculadas a su grupo empresarial. También pide que se requiera al Rectorado de la UCM que aporte al marco del presente procedimiento copia del expediente PAS 35/23_4508 cuyo objeto era el 'servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid'. A estas diligencias suma que se ordene un nuevo oficio para la UCM para que remita el expediente completo del departamento de Intervención de la universidad en relación con lo informado por los directores de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Y también el informe de intervención realizado por María Gutierrez Vierna de Molina sobre 'Making Science'. Al hilo, interesan que se remita la memoria económica justificativa presentada por la dirección de la cátedra extraordinaria desde su creación en el 2020, y que se cite como testigo a José Manuel Ruano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. MÁS TESTIFICALES En su escrito, Vox solicita más testificales, como la de representantes de Telefónica, Indra y Google España en referencia a su intervención en el desarrollo del software de transformación, gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana empresa que habría sido impulsado por Begoña Gómez. "Se interesa se les requiera justificación documental de las gestiones llevadas a cabo y que acrediten los costes que supuso la realización del mismo y los pagos que, en su caso, se hicieron para su desarrollo", añade. Además, quiere que se libre oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos de que remita copia del expediente que habría sido impulsado a instancia de Begoña Gómez relativo a ese software. BRIGADA POLICÍA JUDICIAL En otro orden de cosas, interesa que se libre oficio a la Brigada de Policía Judicial a los efectos de que investigue y remita información referente a la titularidad del dominio web https://transformatsc.org/. Y que se solicite al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) la información sobre la selección de Begoña Gómez para su intervención en el congreso. Sobre esto, quieren que se cite como testigo a Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, para que sea interrogada sobre la intervención de Begoña Gómez en el IV Congreso Iberoamericano. Y también quiere que se remita oficio a la Agencia Tributaria, para que remita copia de las declaraciones tributarias presentadas por la entidad mercantil Transforma TSC SL desde su constitución hasta la fecha de interposición de la presente querella. EL MÁSTER Por otro lado, pide que se acuerde solcitar el contenido del correo 'bego.fundraiser@gmail.com' desde el cual, dicen, al parecer gestiona la esposa de Pedro Sánchez la codirección del master. En este sentido, pide que se solicite a la UCM sobre la cátedra investigada que se remita "informe sobre los viajes realizados por los codirectores, la autorización y los presupuestos aprobados para su realización, y el informe de ejecución, así como en su caso, la autorización del servicio de intervención de la Universidad para su realización". También quieren conocer los informes de auditoría de intervención realizados desde la creación de la cátedra y que se cite en calidad de testigo a Esther Álvarez, coordinadora del Máster Transformación Social Competitiva. HAZTE OIR NO QUIERE "PRIVILEGIOS" PARA GÓMEZ Este jueves ha trascendido además que la acusación popular de la asociación Hazte Oír ha solicitado a la decana de los juzgados de Plaza de Castilla que el próximo 19 de julio, cuando está prevista la declaración como investigada de Begoña Gómez "no se tomen medidas de privilegios, ni extraordinarias" con respecto a ella. Entienden que "debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otro investigado, y por tanto debe acceder al edificio por los lugares habilitados para el resto de usuarios de la administración de justicia". Cabe recordar que en su citación del pasado 5 de julio, que acabó suspendiéndose, la decana María Jesús del Barco acordó que entrara por el garaje por motivos de seguridad. Hazte Oír le pide también ahora que "no se acuerden medidas limitativas de derechos fundamentales como el de deambulación o información, con respecto a periodistas, abogados, funcionarios o usuarios de la administración de justicia, limitándose las medidas de orden a las habituales de la sede judicial".

