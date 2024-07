El Hierro cuestiona la "hipocresía" de las CCAA al aceptar solo 347 menores migrantes

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), ha criticado este jueves la "pantomima" de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud celebrada en Tenerife y que acabó con la "hipocresía" de que las comunidades autónomas solo aceptan 347 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. "No podemos ser de ninguna manera triunfalistas viendo que después de cuatro horas de reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife, el único acuerdo sea la derivación voluntaria de 347 migrantes menores no acompañados a otras Comunidades Autónomas", ha señalado a los periodistas, dado que la cantidad es casi la misma que ya gestiona El Hierro. Armas ha señalado que en estos momentos la cantidad de migrantes, incluyendo los mayores, distribuidos en los centros habilitados en la isla de El Hierro supera el número pactado de las derivaciones previstas a distintas comunidades autónomas, "y en el caso de menores no acompañados a fecha de hoy alcanzan los 250". "Nosotros, desde El Hierro, y frente a la hipocresía, vamos a seguir practicando la solidaridad hasta que la fuerza y los recursos nos lo permitan. En lo que llevamos de año casi igualamos en la estadística migratoria la de nuestra propia población. De hecho, en concreto hemos recibido 9.195 migrantes en la isla de El Hierro, y lamentablemente estamos viendo como cada vez vienen en peores condiciones de salud, lo que se refleja trágicamente en 17 fallecidos en lo que va de año, frente al pasado que fueron unos 13", ha apuntado. En su opinión, la Conferencia Sectorial de Infancia solo ha servido para "poner en evidencia que desgraciadamente el drama migratorio no se ha abordado como un asunto de Estado, sino por el contrario, como un argumento de discrepancia y enfrentamiento de intereses partidistas". Para Armas, "Canarias necesita trasladar para aliviar la emergencia a más de 2.000 menores de los 5.500 que tiene actualmente, y El Hierro no puede soportar una media de 250 menores sí realmente queremos atenderlos en condiciones deseables y darles una integración social y educativa adecuada". El presidente del Cabildo herreño mostró especialmente su preocupación no solo por la atención a los menores, sino por el devenir de los servicios sanitarios. "Nuestra infraestructura médica y hospitalaria se encuentra al límite, sin tener la certidumbre de lo que está por llegar, y por mucha voluntad que le pongamos nuestros profesionales lo están dando todo, pero los medios y los espacios son los que son y es preciso ponerlo en evidencia antes de que nuestro sistema sanitario insular colapse", ha indicado. 18 MIGRANTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL INSULAR En estos momentos tenemos hay 18 migrantes ingresados en el hospital insular y para ello, como en otras ocasiones, se han tenido que habilitar espacios específicos. Por ello, Armas ha reclamado "acuerdos de altura" para abordar el drama migratorio. "No podemos cerrar grandes heridas con tiritas, necesitamos leyes adaptadas a la realidad que vivimos, conciencia ante lo que está ocurriendo, altura de miras para abordar esta crisis y solidaridad territorial para abordar este drama humanitario que día a día nos supera, y que no puede ser abordado en solitario por comunidades como la de Canarias o de islas como El Hierro", ha añadido. El presidente insular recalcó también la necesidad de reformar urgentemente la Ley de Extranjería si no quieren verse abocados a un "caos migratorio", en base a las predicciones que acercan un "panorama desolador" en los países de origen.

