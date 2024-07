Bendodo asegura que Vox debe decidir hoy si quiere ser "un partido para gobernar o un partido para protestar"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que Vox debe decidir en la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional si quiere ser "un partido para gobernar o un partido para protestar". Dicho esto, se ha mostrado "orgulloso" de que las comunidades gobernadas por su partido hayan apoyado de forma "unánime" acoger a menores migrantes. "Quiero decir alto y claro que nos sentimos orgullosos desde la dirección nacional de la decisión unánime que han tomado los presidentes autonómicos dentro de su autonomía de gobierno para seguir acogiendo, como vienen haciendo en los últimos meses y en el último año, a los menores no acompañados por esta crisis migratoria ocasionada en Canarias", ha enfatizado, para recalcar que el PP va a ser "siempre un partido de Estado". Al ser preguntado si cree que siguen siendo sostenibles los gobiernos de PP con Vox, Bendodo ha señalado que su partido va a esperar "a ver qué decisión se toma" esta tarde y "cómo se materializa esa cuestión, si se materializa" al final. "Pero, insisto, la decisión de esta tarde es qué quieren ser. ¿Un partido para gobernar o un partido para protestar?", ha exclamado. NIEGA INSTRUCCIONES DE FEIJÓO A SUS PRESIDENTES AUTONÓMICOS En cuanto a si Alberto Núñez Feijóo ha llamado a cada uno de sus presidentes autonómicos para pedirles que apoyen esa acogida de menores, Bendodo ha negado que el líder del PP haya llamado para dar "ninguna instrucción", algo que, según ha recalcado, no ha hecho "nunca" en los más de dos años que lleva al frente del partido. En este punto, ha recordado que Feijóo fue presidente de la Xunta y "sabe" que era "autónomo en la toma de decisiones" cuando gobernaba Galicia y, por lo tanto, "entiende la autonomía" que tienen cada uno de los presidentes autonómico del PP. Dicho esto, ha reiterado que el PP se siente "orgulloso" de la actuación de sus presidentes autonómicos en este asunto y ha recalcado que "ahora que se habla tanto de patriotismo", "no hay mayor gesto de patriotismo que la solidaridad demostrada por los presidentes del PP en ayudar a una comunidad autónoma por esta crisis migratoria", dado que el Gobierno "sigue mirando hacia otro lado y no da ninguna respuesta". NO SE PRONUNCIA SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA "Por lo tanto, yo creo que la decisión tomada por los gobiernos autonómicos llena de satisfacción también a la dirección nacional del PP", ha señalado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa en el Congreso. Preguntado después si el Grupo Popular apoyará la reforma de la ley de extranjería para activar la derivación obligatoria de los menores migrantes hacia el resto de CCAA, Bendodo no se ha pronunciado asegurando que su partido tiene que "analizar el texto en profundidad" y cuando lo haga tomará una decisión.

Compartir nota: Guardar Nuevo