PP ve una "bunkerización" del PSOE con el nombramiento de Adriana Lastra como delegada del Gobierno en Asturias

El presidente del PP de Asturias y portavoz del Grupo Popular en la Junta General, Álvaro Queipo, ha apuntado este miércoles que el relevo en la Delegación del Gobierno de Delia Losa por Adriana Lastra responde a una "estrategia de bunkerización" de los socialistas. En declaraciones a los medios tras participar en la firma de la Alianza por las Infraestructuras, Queipo ha agradecido a Losa su trabajo, incidiendo en que, pese que han existido discrepancias, considera que es "una buena paisana". "Tengo que decir que es una buena paisana, y cuando te encuentras en la vida, también en la política, buenos paisanos y buenas paisanas, las cosas creo que hay que decirlas", ha remarcado, deseando que "le vaya muy bien". Respecto al nombramiento de como nueva delegada de la actual diputada socialista por Asturias en el Congreso y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, previsto para la próxima semana, Queipo entiende que la elección de Lastra "sólo puede responder a una estrategia de bunkerización". "El PSOE y la FSA están en un proceso de desintegración en el que están apareciendo brechas desde hace meses", afirma, para argumentar que el nombramiento de Adriana Lastra "responde a esa necesidad de bunkerizarse, de reforzar la postura de un círculo muy pequeño que controla todavía la FSA, pero que está viendo que pierde el poder", haciendo mención expresa a Adrián Barbón, Adriana Alastra y Gimena Llamedo. Para el líder del PP asturiano, "están utilizando las instituciones para reforzarse internamente, porque este nombramiento nadie se le escapa que no trae nada bueno para Asturias", añadiendo que en el Congreso Lastra siempre ha elegido "votar a favor de Pedro Sánchez, perjudicando a Asturias". "Este nombramiento no responde a los intereses de Asturias; yo creo que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que es una mala noticia para Asturias el nombramiento de Adriana Alastra como delegada de gobierno, y esperamos que tenga más acierto del que tenía como portavoz en el Congreso de los Diputados", ha apuntillado, lamentando que sea "especialista en el fango y en la crispación". "Estaremos muy atentos de cómo se va desarrollando todo y haremos las críticas oportunas porque estoy seguro de que llegarán", ha zanjado. Por su parte, la portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, ha agradecido los seis años de "intenso trabajo" de Delia Losa y "su firme compromiso y también su dedicación plena". Del mismo modo, ha deseado a Adriana Lastra "los mayores aciertos en este nuevo desempeño, porque es un puesto clave para Asturias que hará muy bien porque tiene la capacidad, la experiencia y el conocimiento de Asturias para poder hacerlo". Asimismo, desde la FSA-PSOE señalan que Delia Losa pidió el relevo "hace unos días" y que "ha sido una excelente Delegada de Gobierno" por lo que le están "eternamente agradecidos por su labor". Desde Vox, su diputado Javer Jové ha sido especialmente crítico con el cambio en la Delegación, afirmando que se trata de "un caso claro de cómo se ha degradado el nivel institucional en España". "Le pedimos a Adriana Lastra es que, por favor, antes de ocupar el cargo, vuelva a la universidad, acabe la carrera y una vez que ya esté cualificada mínimamente, pues que ya la ubicarán en algún puesto", ha dicho, reiterando que "no se pueden utilizar las instituciones del Estado para colocar a los amigos de la infancia". La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, se ha limitado a dar la enhorabuena a Adriana Lastra, deseando que haga "un trabajo excelente" porque a Asturias le va "mucho en ello", a la vez que ha agradecido a Losa "todos estos años de trabajo al frente de la Delegación". En la misma línea, la diputada de IU-Convocatoria, Delia Campomanes, ha incidido en que el cambio en la Delegación corresponde a una decisión autónoma del PSOE que su formación "respeta". Así, le ha deseado "lo mejor" a Delia Losa y también a Adriana Lastra en su nueva función. Finalmente, el diputado de Foro Adrián Pumares ha agradecido los años de servicio de Losa y ha deseado "toda la suerte" a Lastra. "Si en un puesto puede destacar Adriana Lastra, que siempre se ha caracterizado por decir que sí a todo lo que le ordenan desde Ferraz y desde Moncloa, es en el puesto de Delegada del Gobierno", ha señalado. Por parte de los agentes sociales, los secretarios generales de CCOO y UGT, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, han resaltado la accesibilidad de Losa y esperan que Lastra siga esa senda de diálogo y tenga capacidad de interlocución con el Gobierno central el defensa de los intereses de Asturias.

