Podemos pide crear un concurso para que abogados de oficio con experiencia puedan cubrir plazas de jueces

Podemos ha planteado una reforma del acceso a la carrera judicial, que combina el actual sistema de oposición con un nuevo sistema de concurso entre abogados del Turno de Oficio con cinco años de experiencia, que serviría para cubrir la mitad de las plazas de jueces. Esta medida, según explican fuentes de Podemos, se incluye en su enmienda a la totalidad a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pactada por PP y PSOE, tras su admisión a trámite en el Congreso, y serviría para abrir la carrera judicial a la "realidad del ejercicio del derecho y a sectores sociales que no pueden afrontar la preparación de la oposición en la actualidad". Junto a ello, plantea desplegar un sistema obligatorio de becas por motivos económicos para los opositores. Las becas serán al menos tantas como plazas se oferten en la oposición y deben garantizar la posibilidad de "dedicación exclusiva". La enmienda del partido morado plantea que el ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre o de un concurso de méritos y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. En esta vía se pauta que para acceder al concurso será "necesario haber prestado servicios durante al menos cinco años en un servicio de turno de oficio organizado por al algún Colegio de la Abogacía". REBAJAR LA MAYORÍA PARLAMENTARIA PARA RENOVAR EL CGPJ A su vez, Podemos demanda en su enmienda a la totalidad cambiar el sistema de elección de 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso, abriendo la vía de elegirlos por mayoría absoluta con el concurso de la mitad de los grupos parlamentarios en el Congreso. Además, los morados plantean que el órgano de gobierno de los jueces sea renovado parcialmente con los representantes elegidos por la Cámara Baja (el turno judicial), en caso de que no haya acuerdo para los juristas de reconocido. Así, se constituirá el CGPJ en su nuevo mandato con los nuevos vocales y los miembros que están a la espera de renovación. De esta forma Podemos, que votó en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley y cargó contra el texto por entender que suponía el intento de desplegar una "gran coalición" entre PP y PSOE, establece un sistema para tratar de renovar el CGPJ con la mayoría del bloque de investidura. Específicamente, pauta que en caso de no haber consenso de tres quintas partes del Congreso en primera votación, se abrirá la elección por mayoría absoluta en segunda vuelta con al menos el voto a favor de la mitad de los grupos parlamentarios. MEDIDAS POR LA LEY SOLO SÍ ES SÍ Igualmente, el texto de la enmienda de Podemos reclama la modificación para dar cumplimiento al despliegue de medidas de la Ley de garantía integral de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley del sí es sí' y mejorar la aplicación de dicha norma Así, solicita que los Juzgado de Violencia contra la Mujer puedan dar instrucciones en procesos para exigir "responsabilidad penal por los delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad o contra la integridad moral, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia". También para los cometidos contra los descendientes propios o de la pareja, así contra los menores bajo tutela de los convivientes. Además, potencia las competencias de los Juzgados de Violencia de la Mujer en diversas materias de orden civil, con la obligación de darles conocimientos en procesos de divorcios o de guardia y custodia de los hijos, entre otras materias.

