Melilla defiende su "postura histórica" de apelar a la solidaridad de CCAA para el reparto de menores no acompañados

El Gobierno de Melilla se ha sumado los de otras regiones como Canarias y Ceuta y apela a "la solidaridad" del resto de comunidades autónomas (CCAA) de España, para acoger proporcionalmente menores no acompañados (MENA) en sus respectivas regiones cuando alguna de ellas sobrepasa el 150% de su capacidad de acogida en sus centros. A pregunta de los periodistas, el vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín (PP), ha manifestado que la posición de la ciudad española del norte de África "es histórica" porque se trata de un fenómeno que ha vivido durante años, motivo por el que ha subrayado que "es importante apelar a esa solidaridad de todas las comunidades autónomas, sin excepción", en clara referencia a aquellas en las que su partido gobierna en coalición con Vox y en las que la formación que preside Santiago Abascal ha expresado su oposición. El "número dos" del gabinete que preside Juan José Imbroda ha explicado que "por parte del gobierno nacional se nos ha transmitido un texto normativo sobre el reparto de la acogida de menores no acompañados y primero tenemos que analizarlo". "Cuando lo tengamos analizado -ha dicho Miguel Marín- daremos nuestra respuesta al Ejecutivo Central, pero partimos de una premisa muy importante: en Melilla siempre hemos apelado a solidaridad de las comunidades autónomas en lo que se refiere al fenómeno de los menores extranjeros no acompañados en particular y sobre el control del fenómeno da inmigración en general". Marín ha recordado que en 2018 Melilla acogía a 2.075 menores extranjeros no acompañados. "Apelamos en ese momento a esa solidaridad del resto de comunidades autónoma y lamentablemente la respuesta no fue positiva". Por tanto, ha anunciado que los responsables de Melilla van a revisar el documento normativo que les ha remitido el Ejecutivo Central y el gobierno de la ciudad autónoma de Melilla "va a estar pendiente de analizar el texto normativo, en qué condiciones viene recogido y en ese momento daremos nuestra opinión". "Partimos de la premisa que es necesaria esa apelación a la solidaridad de todas las comunidades autónomas en este fenómeno de inmigración", ha recalcado finalmente el vicepresidente primero de Melilla.

