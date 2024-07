AMP- Abascal avisa que dará por "rotos" los pactos autonómicos con el PP si aceptan la distribución de menores migrantes

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este lunes que desde su formación considerarán "rotos" todos los pactos autonómicos con el PP si desde los gobiernos autonómicos en los que participan no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar la distribución de menores migrantes. Abascal ha vinculado a los menores migrantes con el aumento de la delincuencia y de la "inseguridad" en la ciudadanía, y ha señalado que su partido no quiere ser cómplice de los "robos, machetazos y violaciones". A su juicio, es la política migratoria impulsada por PP y PSOE la que hace aumentar la inmigración "masiva" e "ilegal" y por tanto no van a "colaborar con la estafa de la dirección nacional del PP y del señor Feijóo a sus propios votantes". Por ello, ha subrayado que, si el PP y sus gobiernos autonómicos aceptan el reparto de estos menores migrantes, como reclaman desde el Gobierno de Pedro Sánchez, Vox romperá los pactos autonómicos y abandonará esos ejecutivos. Será el próximo miércoles 10 de julio cuando el Gobierno celebre en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con todas las Comunidades Autónomas para abordar el reparto de menores migrantes. Un encuentro que estaba previsto para el 18 de julio pero que finalmente desde el Ejecutivo optaron por adelantarlo. RECURSOS EN DEL TC En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, Abascal ha aconsejado al PP utilizar "todos los medios políticos y legales" para impedir ese reparto. Según han detallado fuentes de la dirección de Vox, uno de esos medios sería por ejemplo presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. De lo contrario, Abascal ha sentenciado que si desde el PP deciden finalmente "colaborar" con el reparto de menores migrantes y mostrar "complicidad" con el Gobierno de Pedro Sánchez, en aquellas regiones en las que Vox forma parte del Ejecutivo "no les quedará otro remedio" que "abandonarlos inmediatamente". En ese sentido, y preguntado por si habían tenido algún tipo de comunicación con la dirección nacional del PP sobre este asunto, el líder de Vox ha negado que hayan hablado con los 'populares' y ha afeado que desde el PP no contesten a sus cartas. "Su contestación es el silencio y el pacto con Pedro Sánchez para repartirse los jueces", ha reprochado.

