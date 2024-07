Moreno pide a los partidos "compromiso leal" con Andalucía para exigir los recursos necesarios para competir en igualdad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes "los recursos que necesitamos, que merecemos" para "competir en absoluta igualdad" con otros territorios de España con la premisa de que "queremos prosperar", una meta que habría que desechar si no hace "en igualdad de condiciones en términos de recursos económicos", tarea para la que ha reclamado "a todos, sin excepción, el compromiso leal y sincero con las exigencias y prioridades de los ciudadanos". Son argumentos reivindicativos de la mejora de la financiación de Andalucía que ha pronunciado el presidente andaluz en el acto de homenaje celebrado en el Parlamento de Andalucía por el 139 aniversario por el nacimiento de Blas Infante. La intervención de Moreno ha cerrado un acto donde se ha visto precedido en el uso de la palabra por el presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante; el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín; el presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas; la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto; y el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García. El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha vuelto a ausentarse del acto, simbolizado en el hecho de que su portavoz, Manuel Gavira, no ha protagonizado el turno de intervenciones reservado a los grupos parlamentarios. Moreno ha defendido que "Andalucía ha cambiado mucho" en el casi siglo y medio que media desde el nacimiento del padre de la Patria andaluza a la actualidad, aunque ha señalado la meta de "las esperanzas soñadas por Blas Infante", para advertir entonces de que "ninguna saldrá gratis", por lo que ha reclamado que "invitaría a todos a una reflexión para que saliéramos más unidos, fortalecidos, comprometidos con Andalucía". Con la premisa de que "nuestras diferencias no nos hacen enemigos", el presidente de la Junta de Andalucía ha reclamado que todo el arco político andaluz se comporte como "herederos del legado de concordia de Blas Infante" por cuanto ha vuelto a esgrimir como meta "trabajar por la igualdad de Andalucía con el resto de comunidades", por lo que ha reivindicado el símbolo de "la bandera común a la que servimos, la bandera que creó Blas Infante hace más de 100 años". Moreno ha señalado la figura de Blas Infante como "pilar esencial de la historia de nuestra tierra", de la que ha asegurado que forma parte también de "una larga lista de hombres que forjaron la conciencia que hoy tenemos", protagonistas que ha enmarcado más allá de la política, para hablar entonces de figuras "del pensamiento, la ciencia, el arte, la cultura, la empresa, o un periodismo libre e independiente no limitado". AGUIRRE: "LUCHEMOS JUNTOS POR EL BIEN COMÚN Y SEGUIREMOS PROSPERANDO" El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reclamado "poner en valor el crisol de culturas que han forjado los andaluces que hoy somos", así como ha instado a que "luchemos juntos por el bien común y así seguiremos prosperando". La intervencvión de Aguirre se ha encaminado a reclamar a los integrantes de la Cámara autonómica "redoblar esfuerzos contra las desigualdades de niños y de abuelos", a los que ha identificado como "los sectores más vulnerables", además de instar a "acabar por siempre con la violencia de género" y "defender la paz en el mundo", momento en que ha mencionado a "Gaza, Ucrania, e Israel", convencido de que "así lo pediría nuestro homenajeado". "Somos unos privilegiados por vivir en una Andalucía por la que él tanto luchó", ha remachado Aguirre su intervención, para inferir que "ése es el camino". TONI MARTÍN: "EL GRAN HOMENAJE ES NO ARRODILLAR A ANDALUCÍA" El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha reclamado el sentido de un homenaje a Blas Infante que no sea acudir con "chaqueta y corbata para decir las mismas frases de siempre", convencido de que ese cúmulo de palabras sería "un homenaje vacío", por lo que ha abogado por considerar que "el respeto es llamar a las cosas por su nombre". Con ese prefacio ha sostenido que "en estos tiempos de zozobra y de ataques a nuestra autonomía, el gran homenaje es no arrodillar a Andalucía ante los privilegios de otros", para advertir contra la tentación de que "otros lastren las oportunidades de esta tierra", así como ha lamentado de que "otros agachen la cabeza" para incurrir en "un colaboracionismo vergonzante", de manera que en vez de "pegar bocados por esta tierra" se conforman con "el papel de ser meros agradaores". Tras mencionar al busto de Blas Infante, así como el de "don Manuel Clavero, otro padre de la Patria andaluza", que se instaló hace casi un mes en la Cámara autonómica, ha proseguido con esa línea argumental para sostener que "la poderosa maquinaria de la ilusión ha arrancado y no vamos a tolerar la quiebra de la igualdad ante la ley, ni regalías ni patente de corso ni recortes de unos servicios públicos de calidad". Martín ha defendido que "mantener vivo a Blas Infante es no aceptando dobles varas de medir ni aceptando menosprecios", para concluir con un "qué otra manera de defender el legado".

