Morales afirma que "el Levante ha sido, es y va a ser todo" para él

València, 5 jul (EFE).- El centrocampista José Luis Morales aseguró, tras confirmarse su vuelta al Levante, que el club valenciano "ha sido, es y va a ser todo" para él, confesó que entiende que haya parte de la afición levantinista que todavía no entienda los motivos de su marcha en 2022 y afirmó que vuelve con la idea de ascender.

"El Levante ha sido, es y va a ser todo. El Levante ha construido lo que soy como persona y jugador. Han sido dos años muy duros, muy largos y he intentado ayudar desde fuera", dijo en una entrevista en los medios oficiales del Levante.

"Vuelvo para ayudar y para llevar al Levante donde se merece. Se me ha puesto en la cabeza el objetivo de jugar en Primera", afirmó Morales, que señaló que ha asumido que el Levante es "el único sitio" en el que ahora puede ser "feliz".

El madrileño se mostró muy satisfecho por estar otra vez en la que considera su casa y admitió sus nervios. "Estoy incluso más nervioso ahora que cuando llegué y tenía muchas ganas de estar aquí", afirmó.

Tras su salida hace dos años, con el Levante recién descendido a Segunda División, Morales admitió que asume que parte de la afición levantinista no entendiera su marcha después de haber dicho que seguiría en el club.

"Dije unas palabras que me han perseguido muchísimo desde que salí. La gente no sabe que en el club había unas prioridades, un 'fair play' de contratos que tenían que solucionar antes que una renovación mía e igual esa tardanza me hizo pensar que no me sentía valorado y fue pasando el tiempo", indicó.

"No es cuestión de buscar culpables. Uno tiene que ser consciente de qué manera puede ayudar al club que le ha dado todo y esa fue una manera, que el club se sintiera liberado económicamente para afrontar ese año en Segunda", agregó.

En cualquier caso dijo entender que haya quien "no entienda la decisión". "En este mundo casi nunca se cuenta lo que hay para tomar ciertas decisiones y espero que jugando y demostrando que esta es mi casa la gente se olvide de todo lo que ha pasado", apuntó. EFE

1005179

pzm/nhp/lm