CyL acusa al Ministerio de incumplir los calendarios sobre FP, "un serio problema" para actualizar los currículos

La consejera de Educación, la 'popular' Rocío Lucas, ha acusado este viernes al Ministerio del ramo de haber "incumplido" sus propios calendarios y ha reprochado en concreto que no haya aprobado hasta el pasado 28 de mayo la normativa básica que modifica todos los Títulos de Formación Profesional y que afectan al inicio del curso 2024-2025. "Es decir --ha criticado-- con un año de retraso sobre lo que sería necesario para que comunidades autónomas tengamos el tiempo mínimo suficiente para tramitar los Decretos que estos cambios de normativa básica requieren". Rocío Lucas ha recordado a este respecto que las comunidades autónomas no pueden tramitar esos decretos sin la publicación previa de la normativa básica del Estado "con tiempo suficiente" por lo que ha insistido en sus críticas al Gobierno de la nación por no haber aprobado la normativa de desarrollo en el plazo establecido, "como, por desgracia, ya es habitual", ha apostillado. La consejera ha aprovechado su intervención este viernes en la Comisión Extraordinaria de Educación para advertir de la "problemática" que está conllevando la implantación de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y su normativa de desarrollo, una normativa "manifiestamente mejorable" que, según ha lamentado también, no ha pensado en los estudiantes del medio rural. A esto ha añadido que la nueva ley no aporta "ninguna solución" a los problemas que tiene el sistema de Formación Profesional y ha criticado que la ley está generado "mucha burocracia" sin tener en cuenta tampoco las peculiaridades de comunidades como Castilla y León. Por otro lado, Lucas ha aprovechado su comparecencia también para reclamar al Gobierno de la nación que financie el 50 por cien de la etapa de 0 a 3 años y que "demuestre con hechos" su compromiso con la educación más temprana que, según ha aclarado, se financia en su totalidad con fondos autónomos. Lucas ha hecho especial hincapié en esta aseveración sobre la financiación de esta etapa educativa en respuesta a "muchas cosas que se han dicho no son ciertas". La consejera ha reiterado que con los fondos europeos llegados desde la Administración del Estado "sólo" hay dinero suficiente para la creación de unas 1.255 plazas por curso en centros públicos. En este punto, ha informado de que el gasto en 2024 para la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años, incluidos los costes de personal, ascenderá a cerca de 64 millones de euros. La consejera se ha referido a esta iniciativa como "todo un éxito" por la "gran aceptación" por parte de las familias, con cerca de 18.000 beneficiarias de la gratuidad en la etapa 1-3 años durante este curso que aumentará el próximo curso cuando se implante la gratuidad para los menores de un año en alguno de los 633 centros entre los que pueden elegir (365 públicos y 268 privados).

