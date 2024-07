Torres dice que no caben monumentos a Franco después de que un juzgado obligase a proteger una estatua en Tenerife

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado partidario de eliminar los vestigios franquistas y considera que "no caben monumentos" a Francisco Franco después de que un juzgado haya obligado al cabildo de Tenerife a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) una estatua al dictador. Al ser interrogado sobre este asunto a la entrada del Ateneo de Madrid, Torres se ha mostrado partidario de "eliminar vestigios franquistas" y que no haya calles que representen a personas que participaron "de manera activa en la opresión al pueblo español durante cuatro décadas". "No caben monumentos o fundaciones a Francisco Franco en ningún caso", ha señalado. El ministro ha hecho estas declaraciones después de que un juzgado de Tenerife obligase al Cabildo de la isla a declarar BIC el Monumento a Franco del escultor Juan de Ávalos, inaugurado en el año 1966. ABIERTO A RESIGNIFICAR Dice además que los fallos judiciales hay que respetarlos y acatarlos o "recurrirlos" en caso de que sea posible, aunque espera que las administraciones se pongan de acuerdo en que hay que eliminar estos vestigios franquistas y "cuando hay monumentos que, por razones científicas objetivas, tienen que ser mantenidos, pues eso habrá que hacerlo", apunta. En cualquier caso considera que se puede llevar a cabo la "resignificación" de ciertos monumentos "que tengan valor arquitectónico o artístico" del mismo modo que se hará con el Valle de los Caídos

