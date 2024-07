Marlaska dice que se está sometiendo a Begoña Gómez a "una completa indefensión" porque no sabe "ni de qué se le imputa"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo sometida a "una completa" indefensión por su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y ha alegado que no sabe "ni de qué" se le acusa o "se la deja de acusar". Así lo ha expresado el ministro socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que también ha calificado como "preocupante" la investigación judicial sobre la esposa del presidente del Gobierno, ya que no entiende cómo aún no ha podido quedar archivada, y por la que Gómez declarará este viernes 5 de julio en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. "Yo creo que ahí se está causando una concreta indefensión donde la señora Gómez no sabe ni lo que se le imputa, ni lo que se le deja de imputar y las resoluciones a las que hemos tenido conocimiento vía los medios de comunicación, desde luego lo que nos dicen es que solamente en su caso hay una investigación proactiva y eso está excluido de nuestro ordenamiento jurídico", ha insistido el Marlaska. Después de criticar que la admisión de la denuncia se produjera incluso con "el carácter de la asociación del sindicato que la interpone, de extrema derecha", y con una suma de "recortes de prensa", el titular del Interior ha expresado su deseo de que el proceso "debería haber quedado archivado hace tiempo" y se quede archivado tras su declaración este viernes. Por último, Marlaska ha defendido que la actividad profesional de Begoña Gómez "no ha cambiado su vida profesional antes y después de junio del 2018, cuando su marido llegó a la Presidencia del Gobierno", y ha asegurado que la realiza "con toda la profesionalidad, la dignidad y la transparencia como lo ha venido haciendo". DEFIENDE AL FISCAL GENERAL El ministro del Interior ha defendido también la labor del fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, y ha rechazado la "presión política indebida y poco respetuosa con las instituciones" a la que, según ha asegurado, está siendo sometido por presuntamente difundir presuntamente datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "El fiscal general del Estado está haciendo un trabajo extraordinario y creo que se está viendo sometido a una presión indebida", ha argumentado, reconociendo que si bien pudo "ser más o menos acertado" el espíritu de la nota de prensa difundida por la Fiscalía y que ahora denuncia la pareja de Ayuso, su objetivo era el de "desmentir un bulo". PIDE RESPETO PARA EL TC También se ha pronunciado sobre las acusaciones contra el Tribunal Constitucional (TC) por exonerar a ex altos cargos de los ERE de Andalucía esgrimiendo que el tribunal de garantías es quien tiene la competencia de defender "los derechos y libertades fundamentales", y ha decidido exculpar a condenados del PSOE andaluz porque entiende que los principios de "tutela judicial efectiva" y el principio de "legalidad penal" se han "quebrantado". Por este motivo, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por expresar dudas en la imparcialidad del TC, y ha pedido "respeto". "Se pueden criticar las resoluciones (...) Lo que no se puede es faltar a la lealtad a las instituciones y deslegitimar las instituciones", ha concluido.

