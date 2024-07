PSOE-A se querellará por "injurias" y "calumnias" contra PP y Vox si siguen señalando a dirigentes exculpados por el TC

El PSOE-A ha amenazado con querellarse por "injurias" y "calumnias" contra miembros del PP y Vox si estos siguen señalando a exaltos cargos socialistas implicados en los ERE de Andalucía y que han sido recientemente exculpados por el Tribunal Constitucional (TC), que durante esta semana está exonerando parte de la malversación en el uso irregular de subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Así lo ha avisado secretario general del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, que ha advertido que llevará al PP ante los tribunales si "sigue en esta actitud" de deslegitimar las decisiones del tribunal de garantías, que ha cuestionado que haya malversación en la conducta de exaltos cargos socialistas implicados en el 'caso de los ERE' en Andalucía. "El Partido Socialista va a actuar si el Partido Popular sigue en esta actitud y con estas declaraciones, intentando ejercer nuestros derechos y ante los tribunales, en los que confiamos plenamente", ha exclamado el político sevillano en declaraciones a los medios tras asistir en Madrid a la presentación de un informe de la Fundación Avanza. El líder de la oposición en Andalucía ha reprochado al PP que siga estos días llamando "ladrones" y "golfos" a "los socialistas en general" y al propio PSOE, por lo que ha sentenciado que "hace falta ya poner pies en pared" y que los 'populares' pongan "cordura" y respeten "todas las sentencias, les den o no la razón". "No puede ser que (sigan) determinados comportamientos y declaraciones que están haciendo en redes sociales en los últimos días y que, a mi juicio, claramente lo que promueven es el odio, más allá de las injurias, las calumnias y las falsedades, lo que están promoviendo en la sociedad no es más que el odio al adversario político", ha zanjado Espadas. ESTÁN RECOPILANDO MENSAJES EN REDES Fuentes del PSOE andaluz han confirmado que han recopilado declaraciones en redes sociales de dirigentes de PP y Vox para tomar acciones legales "por posibles delitos de injurias y calumnias", además de por "delitos de odio" en algunos mensajes publicados por miembros del partido de Santiago Abascal. La voluntad con estas acciones legales es la de ir a los tribunales para "defender la dignidad y la imagen del partido", que se vieron perjudicadas tras las sentencias condenatorias a exaltos cargos socialistas en la causa de los ERE por parte de la Audiencia de Sevilla y confirmadas después por el Tribunal Supremo. Esas mismas fuentes subrayan que la exoneración de parte de la malversación en el 'caso de los ERE' supone una oportunidad para "recuperar el crédito" del PSOE en Andalucía tras la mayoría absoluta cosechada por el PP de Juanma Moreno en las elecciones de 2022, en las que los socialistas se hundieron hasta el punto de obtener su peor resultado histórico en la región. PIDE RESPETO A MORENO Y FEIJÓO En otro orden de cosas, Espadas ha pedido "respeto" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras decir este último que tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del TC al estar "trufado de dos cargos del Gobierno", en alusión al exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. Que salgan sentencias del máximo órgano de garantías que no le dan la razón a los 'populares' y a la tesis que han defendido durante años no puede convertirse, según el líder del PSOE andaluz, "en el descrédito ante la ciudadanía y la opinión pública del propio Tribunal Constitucional" y en una actitud "más cercana al populismo" y al "negacionismo democrático". "Se ha vulnerado un derecho fundamental tan importante como el de la presunción de inocencia, lo que ha llevado a que haya una persona que salió ayer de la cárcel en Sevilla que llevaba 18 meses y que ayer después del pronunciamiento del TC resulta ser inocente (...) Esto es suficientemente grave como para que le pidamos al PP que deje su escalada", ha proseguido. Espadas también ha pedido a los dirigentes del PP que "dejen de mentirle a los españoles y a los andaluces" al decir que se defraudaron 680 millones de euros en el caso de los ERE, ya que "es sencillamente falso" y "no son esas las cantidades".

