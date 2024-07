El PSOE ve "intolerable" que Feijóo dude de la imparcialidad del TC y le insta a pedir perdón de inmediato

El PSOE ve "intolerables" y "fuera de lugar" las declaraciones realizadas este martes por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que tenía dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional por estar trufado de excargos del Gobierno, y le insta a que las retire de inmediato y pida disculpas. Fuentes del PSOE cargan contra Feijóo al considerar sus palabras "impropias de un jefe de la oposición de un país de la Unión Europea" y afirman que el Partido Popular representa una "anomalía política" respecto a sus homólogos europeos y declaraciones como estas les sitúan más cerca de la ultraderecha que de los partidos conservadores del continente. "Más cómodo con Alvise que con (Ursula) Von der Leyen", señalan, en referencia a la presidenta de la Comisión Europea, que pertenece a la CDU alemana y el eurodiputado electo de extrema derecha, Luis 'Alvise' Pérez. JUAN CARLOS CAMPO Y LAURA DÍEZ El PSOE responde de este modo después de que Feijóo, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, afirmase que la obligación del PP es recurrir la amnistía y así lo harán a pesar de que "tienen dificultades para aceptar la imparcialidad" del TC, al estar "trufado" de cargos del Gobierno, en alusión al exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. Feijóo dijo además que los antecedentes del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, "no le tranquilizan". Aunque señaló que "no ha estado de forma directa en un Gobierno", ha recordado que "ha sido fiscal general del Estado de un Gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un Gobierno socialista". Por tanto, sostiene que la primera decisión sobre regeneración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez debería ser pedir a Campo y Díez "que presenten su dimisión" para profundizar la independencia del Constitucional. NUEVO OBJETIVO A BATIR EN LA JUSTICIA Tras las últimas declaraciones de Feijóo, el PSOE considera que el PP ha encontrado "un nuevo objetivo a batir en la Justicia" en el Tribunal Constitucional, después de haber estado cinco años "bloqueando" la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un periodo de bloqueo que acabó la semana pasada gracias a un acuerdo entre PP y PSOE. En la misma línea contra Feijóo, señalan que el líder del PP tiene "muchas dificultades" par asumir el sistema democrático desde las elecciones generales del 23 de julio. Según apuntan, esas "frustraciones personales" que a su juicio sufre Feijóo por no ser presidente del Gobierno, no deben impedir que realice "con lealtad a las instituciones" la labor de oposición que le encomendaron los ciudadanos.

