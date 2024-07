El PSOE apoyó la autonomía de León como un "toque de atención" pero dice que la provincia "no se va a ninguna parte"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que los socialistas apoyaron la iniciativa para que León se separase de Castilla en una nueva comunidad autónoma como un "toque de atención" ante el abandono que a su juicio somete la Junta de Castilla y León a la provincia, pero remarca que no están a favor de "fórmulas divisivas". "León no se va a ninguna parte, es la Junta de Castilla y León la que se ha ido de la provincia de León", ha señalado este lunes en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la calle Ferraz, a pesar de que el PSOE apoyó una iniciativa en esta línea presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL). "No somos partidarios de fórmulas divisivas y entendemos que la fortaleza es la unión para seguir adelante, señala Peña, que es diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados por Burgos. Además, después de que el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, anunciase una consulta a la militancia para fijar posición sobre este asunto, Peña dice que le corresponde a él "el debate y el liderazgo" y las actuaciones que considere oportuno. Afirma además que el "abandono" del Ejecutivo autonómico y su "desgobierno" durante "los últimos 37 años" provoca que al final "muchos se cansen". Así, el PSOE acusa al PP de convertir a Castilla y León en una comunidad "estancada" en la que hay territorios "abandonados a su suerte". Señala además que el gobierno de PP y Vox tiene por delante el reto de que todas las provincias de las comunidad autónoma más grande de España se sientan tratada por igual por la administración autonómica.

