Irene Montero afirma que la "coalición de guerra" de PP y PSOE cuestiona y hace retroceder los derechos LGTBI

La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha alertado que el PP y el PSOE están pactando una "gran coalición de guerra", tanto en España como en Europa, lo que favorece el "cuestionamiento y retroceso de los derechos LGTBI". "Es una enorme irresponsabilidad que el PSOE permita que el Partido Popular, con esa gran coalición de guerra, mande, aunque no gobierne. El propio PSOE, igual que la gran mayoría de la sociedad, reconoce que el PP es un partido que no solamente está en una estrategia golpista, sino que es responsable del retroceso y del cuestionamiento de las vidas y de las personas LGTBI", ha afirmado este domingo en el acto 'La paz, nuestro Orgullo' en Madrid, en declaraciones a los medios de comunicación. Montero ha reivindicado el derecho de las personas LGTBI a ser quienes son y que no por ello "sufran violencia, discriminación o cualquier tipo de vergüenza o culpa por ello", y ha destacado que las personas del colectivo LGTBI y las feministas "están al frente de la defensa de la democracia". "Es el momento de comprometerse políticamente con el feminismo, con los derechos LGTBI y especialmente con los derechos de las personas trans. Hay que parar en seco el cuestionamiento de esos derechos, los discursos de odio. Que viva el orgullo LGTBI y la furia trans", ha enfatizado. Además, Montero ha condenado los tres asesinatos machistas ocurridos en las últimas 24 horas y que se han cobrado la vida de cuatro mujeres y dos niños. "El terror machista es para toda la sociedad absolutamente insoportable. No podemos mirar para otro lado", ha señalado. En este sentido, ha comentado que en verano los casos de violencia machista crecen porque aumenta la convivencia entre las parejas y ha recalcado que el silencio es "cómplice" de los agresores. "Todos podemos hacer algo. Hasta que no haya una sola mujer más asesinada, todas tenemos una enorme responsabilidad, especialmente las instituciones", ha insistido. "Hay que frenar en seco cualquier discurso machista o negacionista, que, al final, legitima a los agresores y puede hacer dudar a muchas mujeres de la situación de violencia que están sufriendo", ha sentenciado.

