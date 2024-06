Pollán (Vox) pide la retirada "sin dilación" de la bandera arcoíris colocada por el PSOE en las Cortes CyL

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha solicitado la retirada "sin dilación" de la bandera arcoíris que ha colocado el Grupo Parlamentario Socialista desde las ventanas de la planta cuarta de las Cortes con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI+. Así lo ha reclamado este jueves Pollán en un requerimiento, en el que ha explicado que "no puede quedar a disposición de los grupos o los procuradores aquello que se proyecta exteriormente en las fachadas de la sede de la Cámara" porque lo que en estas se expone "se va a percibir como vinculado a la institución". Por ello, ha precisado que lo que se coloca en el exterior de las Cortes "ha de depender de los órganos de gobierno de la Cámara" y, "más en concreto, de la Mesa y de su presidente, y no de una "decisión unilateral" de un grupo "sin comunicación", "prescindiendo de cualquier procedimiento y sin autorización de los órganos de la Cámara". Asimismo, Pollán ha enviado una carta al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, para recordarle que "las únicas banderas oficiales de las Cortes son la de Castilla y León y la de España". "Cualquier otra bandera sobra", ha reiterado. Igualmente, le ha acusado de "saltarse" los trámites que incluye el reglamento de los Cortes, con lo que, a juicio del presidente de las Cortes, el PSOE "busca hacer de la política un espectáculo": "Cuando se cae en eso, la legítima reivindicación cede paso al afán de protagonismo o, más triste, es síntoma de irrelevancia política". En este sentido, ha incidido en que "ya el año pasado" el Grupo Parlamentario Socialista colocó una bandera "no oficial" en la fachada de las Cortes y se hizo el requerimiento para retirarla, "como se hubiese hecho con cualquier otro grupo por cualquier otra bandera". "Confiaba en que este año usted y su grupo no cayesen en la infantilización de la política y el victimismo sin fundamento", ha agregado dirigiéndose a Tudanca, a quien ha avisado de que, "ante la falta reiterada de madurez y para evitar usos partidistas, propondrá "en los próximos días la regulación de los espacios comunes de Cortes".

Compartir nota: Guardar Nuevo