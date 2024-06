Castilla-La Mancha mantiene su compromiso con migrantes menores no acompañados pero pide recursos para poder atenderlos

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha renovado el compromiso del Ejecutivo en cuanto a la atención de migrantes menores no acompañados que recalan en la región, si bien ha aprovechado para reivindicar una asignación de fondos para ejecutar su protección desde el plano autonómico. "Si no, es materialmente imposible", ha dicho. Preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno por las últimas llegadas masivas de menores no acompañados a las costas de Canarias, la portavoz ha enfatizado que en Castilla-La Mancha se atiende a este tipo de migrantes "de la mejor manera", pero ahora toca pedir al Gobierno de la nación "que escuche a las Comunidades Autónomas y que de recursos para atenderlos en las mejores condiciones". "Los menores no acompañados que vienen sin papeles son menores y hay que atenderles. Estamos totalmente comprometidos, pero es muy importante que el Estado sepa los costes que necesitan", ha insistido.

