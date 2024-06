PSOE niega que el pacto con el PP incluya que "los jueces elijan a los jueces", aunque el CGPJ podrá plantear propuestas

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha explicado este martes que el pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han sellado con el PP no incluye "de ninguna de las maneras" que los "jueces elijan a los jueces" de su órgano de gobierno, aunque sí contempla la posibilidad de que el Consejo pueda "hacer propuestas" que, en todo caso, tendrán que ser "valoradas" por las Cortes. En declaraciones en los pasillos de la Cámara, tras felicitarse de que haya sido posible poner fin a un bloqueo que ha durado más de cinco años, López ha destacado que lo que han acordado es "poner algunos condicionantes" y "objetivar las condiciones" que deben cumplir los futuros vocales. "Si uno ha sido ministro o ministra o ha participado en política tendrá que estar dos años sin dictar sentencias; no podrá dictar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia para que no se contamine", ha indicado López. SE TRATA DE OBJETIVAR LA SELECCIÓN Pero el portavoz socialista ha querido dejar claro que en ningún caso se está hablando "de que los jueces eligen a los jueces". "Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo, que, lo que dice, es que el nuevo Consejo pueda hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos", ha puntualizado. En este contexto, ha hecho hincapié en que "la Constitución dice que el Poder Judicial es un poder que emana del pueblo y la representación del pueblo está aquí", por lo tanto, las Cortes no pueden "estar al margen". Además, ha recordado que "los jueces ya participan de alguna manera en la elección de sus propios órganos", puesto que proponen una lista de nombres de los que deben salir los vocales que proceden del mundo judicial.

