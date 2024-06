Podemos acusa al PSOE de "rendirse" ante la derecha con el pacto del CGPJ y elegir como socio de legislatura al PP

La líder de Podemos, Ione Belarra, y la número dos del partido, Irene Montero, han acusado al PSOE de "rendirse" ante la derecha tras alcanzar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP. Es más, ambas tildan este pacto de una "gran coalición" que abre una nueva etapa en la legislatura. "El punto y aparte era rendirse ante la derecha que hace la guerra sucia judicial y mediática. El PSOE elige nuevo socio de gobierno, el PP, y arranca una nueva legislatura de gran coalición. Esto no es lo que la gente votó en las urnas", ha lanzado Belarra a través de un mensaje en Twitter. Montero se ha expresado en términos similares al afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha rendido ante la "guerra judicial" tras este acuerdo con el PP. "Desde hoy empieza una nueva legislatura, de gran coalición, en la que el PSOE elige al PP como su principal socio de gobierno. Es un gran error", ha enfatizado. Esta mañana el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, había manifestado su rechazo frontal a un pacto entre PSOE y PP para la renovación CGPJ que implique la posibilidad de dejar en manos de los propios jueces la elección de vocales en el organismo. Y en caso de que ese sea el hipotético acuerdo, ha advertido a los socialistas que revaluará su relación y futuros apoyos al Ejecutivo. BELARRA: EL PSOE INAUGURA UNA NUEVA LEGISLATURA DEL BIPARTIDISMO En declaraciones en los pasillos del Congreso, Belarra ha manifestado que este acuerdo es la "peor noticia" posible para la democracia, dado que el PSOE no ha querido abordar una reforma del CGPJ con el bloque de investidura para renovar el organismo sin el PP. En contraposición, ha denunciado que los socialista optan por la "legitimación" de la "guerra sucia judicial", lo que manda un mensaje "peligroso" a la ciudadanía de que la democracia "no puede llegar a la Justicia" ni a otros poderes del Estado. Por tanto, ha lanzado que Sánchez ha inaugurado una nueva legislatura, basada en una "gran coalición" con el PP como "socio" para tomar las grandes decisiones de Estado y da encima "capacidad de veto" a los "jueces reaccionarios". La líder de Podemos ha recriminado al PSOE que ha renunciado a dar la pelea contra el 'lawfare' y que en contaposición ha optado por restaurar el "bipartidismo". De hecho, ha tildado de enorme "anomalía democrática" que el nuevo CGPJ se "arrogue la capacidad del legislativo" al hacer una propuesta de ley de reforma, lo que es una "ataque a la democracia".

