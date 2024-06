El PP ve un "chiste" que Armengol ofrezca sus votos contra Vox en Baleares: "No es la más adecuada para dar lecciones"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha tachado de "chiste" y de "ocurrencia" que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya ofrecido al PP los votos de los diputados socialistas para echar al actual presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox). "No es la persona más adecuada para dar lecciones", ha comentado. Según ha expresado Tellado en rueda de prensa en el Congreso, la oferta de la también secretaria general del PSIB "no tiene precedentes" y cree que sus declaraciones "rozan el ridículo más absoluto". A su juicio, Armengol ha demostrado su "incapacidad" para ejercer la labor de moderación de los debates en la Cámara Baja "permitiendo" que desde la tribuna diputados de partidos independentistas "insulten, ofendan e imputen delitos a jueces magistrados y periodistas", y a ello une la investigación judicial al contrato que firmó su Gobierno autonómico con la trama Koldo. Este ofrecimiento de la dirigente socialista llega una semana después de que Le Senne rompiese durante una sesión Plenaria una fotografía de Aurora Picornell, pero el dirigente del PP ha recordado que su partido ya condenó "de manera contundente" ese episodio. OPORTUNIDAD DE ORO PARA DESMARCARSE DE VOX En otra rueda de prensa, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha situado la propuesta de la dirigente socialista como una oportunidad para que los 'populares' dejen de ser "el ultra PP" y ha criticado que el portavoz 'popular' intente asimilar a la presidenta del Congreso con un "franquista declarado", en referencia a Le Senne. "No solo es lo que hizo el otro día con el retrato de una represaliada en la guerra civil, es que conocemos sus tuits por mucho que los borren y conocemos su machismo, su misoginia, su posición en contra del colectivo LGTBI, su negación del cambio climático, negaba incluso la vacunación en este país", ha insistido. Finalmente, ha lamentado que el PP haya preferido situarse con los que "añoran la dictadura" en vez de con la democracia rechazando la "oportunidad de oro" que les había brindado el PSOE balear para desmarcarse de la "ultraderecha" de Vox.

