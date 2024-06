Las Cortes de Aragón rechazan la financiación singular para Cataluña con la abstención del PSOE

La Comisión de Hacienda del Parlamento aragonés ha rechazado este lunes la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros y la financiación singular para Cataluña, al aprobar una proposición no de ley del PP en este sentido, votando a favor también VOX, CHA y Aragón-Teruel Existe, con la abstención del PSOE y el voto en contra de IU. La diputada del PP María Puyuelo ha comenzado la intervención recalcando que "ustedes le ofrecen la autofinanciación y ellos quieren la llave para la autodeterminación". Asimismo, Puyuelo ha criticado que "estamos ante un trato singular hacia Cataluña y por ello solicitamos convocar de forma urgente e inmediata la Conferencia de Presidentes". Respecto al sistema de financiación, la parlamentaria ha manifestado que "no debe se debe cambia solamente para una comunidad y especialmente para privilegiar a unos ciudadanos que han delinquido, así como para mantener a un gobernante en la Moncloa y comprar con zafiedad el poder". El diputado socialista Óscar Galeano ha insistido en que "el único riesgo posible que hay es que ustedes adoptaran el discurso de VOX en esta materia, y así ha sido, dando como resultado que se rompiera el consenso en este Parlamento". Galeano ha insistido en que "VOX no cree en el Estado de las autonomías" y ha demando al PP a que "lideren, busquen el ánimo de gobernar con el resto de los grupos y defiendan el Estatuto de Aragón, aquel del que VOX reniega". Por último, el diputado ha presentado una enmienda in voce para "la defensa de Aragón, lo que realmente significa unanimidad". Desde VOX, Juan Vidal ha hecho hincapié en que "la condonación de la deuda y el nuevo sistema de financiación autonómica supone un trato de favor injustificado a una comunidad autónoma que ha tenido una mala gestión" y ha apuntado a que "esto es un atentado al resto de ciudadanos españoles, creando desigualdad y una gran fragmentación insana entre territorios". Vidal ha denominado "la condonación de la deuda como un chantaje a Pedro Sánchez". En representación de CHA, José Luis Soro ha expresado que "esta iniciativa no va de defender de Aragón, sino de atacar al PSOE y a Pedro Sánchez, y se han olvidado de que esto es una cuestión muy sensible e importante para nuestro territorio". Soro ha advertido de que "efectivamente esta es una línea roja" y ha abogado por "hablar de Aragón y defenderla y para ello tenemos que usar el Estatuto de Autonomía, no solo hablar de Cataluña". Soro ha presentado una enmienda in voce para instar al "Gobierno autonómico a tener en cuenta los recursos que corresponden a Aragón". Por su parte, Pilar Buj --Aragón-Teruel Existe-- ha lamentado que "estas medidas realmente afectan a los pueblos de Aragón y a la España vaciada, estos territorios son los que realmente pierden". Buj ha destacado que "más allá de los datos, lo relevante aquí es que ahora los ricos son más ricos por simples motivos políticos, tanto por parte del PP como del PSOE, que se han dedicado a dar ventajas a partidos nacionalistas a cambio de sus votos". Para finalizar, Álvaro Sanz (IU) ha señalado que "desde el Partido Popular lo que hacen con esta iniciativa es esconder su ausencia de propuestas para la financiación de Aragón, porque nosotros ya sabemos que no lo tienen y si lo hubieran tenido ya lo habrían ejecutado cuando estaban en el poder". Sanz ha pedido a la parlamentaria del PP que "dejen de hacer ruido y propongan" y ha preguntado sobre "la dirección que va a tomar el Gobierno de Aragón para incrementar la hucha a repartir y el uso de su partido político respecto a la corresponsabilidad fiscal".

