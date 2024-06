De Andrés (PP) reprocha al lehendakari que "quite camas de los hospitales y multiplique los coches oficiales"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reprochado al nuevo legendakari, Imanol Pradales, que esté "quitando camas de los hospitales y multiplique los coches oficiales", a tenor del "número de consejerías que va a aumentar, que va a ser la más amplia de la historia del Gobierno vasco". Tras apuntar que no cree que ésta sea la "línea adecuada", ha instado a hacer un trabajo de austeridad desde el Gobierno vasco y no "multiplicar el coste político de esa organización, sino destinar el dinero, realmente, a aquello que merece la pena, que son los servicios públicos". De Andrés ha acudido este sábado a Gernika a la toma de posesión de Imanol Pradales como nuevo lehendakari, al que ha transmitido su enhorabuena. Tras apuntar que "a partir de ahora, toca hacer cada uno su tarea", ha criticado que lo que está haciendo el nuevo lehendakari es "incumplir aquella parte que él dijo que iba a defender, que era la del diálogo, porque seguimos todavía esperando una llamada por su parte". Asimismo, ha destacado que Pradales dijo que iba a ser "un gobierno de la gente el que él iba a presidir, pero vemos que es un gobierno, realmente, de los políticos". MONTERO Por otra parte, ha manifestado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acudido a un acto institucional y "lo ha confundido con un mitin del Partido Socialista". "Ha pagado el gobierno de España el mitin del PSOE, que ha soltado hoy a la ministra Montero incumpliendo el protocolo y haciendo lo que no se debe de hacer: mezclar las tareas de partido con un acto solemne, como era el de hoy, al que hemos venido todos los representantes de la sociedad y de la política vasca", ha criticado.

