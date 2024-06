Dignidad y Justicia se vuelve a desmarcar del homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha anunciado este viernes que no acudirá al homenaje que cada año se celebra en el Congreso de los Diputados en recuerdo a las víctimas del terrorismo por su rechazado al Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con formaciones EH Bildu. "No estamos dispuestos a blanquear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a su ministro Fernando Grande Marlaska, ambos están cediendo a todas las pretensiones que les exige Bildu ETA", ha señalado la asociación que preside Daniel Portero, que considera además que "no puede haber más hipocresía que la de presumir de apoyar a las víctimas mientras las traicionas por debajo". Asimismo censuran que el Gobierno esté usando a la Fiscalía para evitar que los jueces persigan a los jefes de ETA en las diferentes causas judiciales que hay abiertas, ya que, a su juicio, lo que hacen es "proteger" a los responsables de una banda que aunque no hayan sido aún condenados por asesinato, están detrás de "decenas de crímenes". No es el primer año que la asociación rechaza acudir a este evento, el año pasado DyJ, junto a otras asociaciones como Covite, también se negaron a acudir. El acto tendrá lugar el próximo jueves 27 al finalizar la sesión plenaria en la sala Constitucional de la Cámara Baja.

Compartir nota: Guardar Nuevo