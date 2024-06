Compromís acusa de "doble vara de medir" a la sección que ha reabierto la causa de Oltra

València, 20 jun (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha criticado la "doble vara de medir" de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia: "si eres militante del PP, predomina la presunción de inocencia", y si eres militante de un partido progresista, "lo que vale es la presunción de culpabilidad".

Así lo ha señalado este jueves tras conocerse la decisión de esa sección de reabrir la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otras 15 personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de Oltra.

"Es un día en el que muchos demócratas perdemos un poquito más de confianza en alguna justicia", ha aseverado Baldoví, quien ha calificado de "absolutamente injusta" la decisión judicial, además de "muy poco fundamentada", pues en su opinión la resolución "es absolutamente deficiente".

El diputado ha hecho además una apuesta: "Probablemente habrá juicio y ese juicio coincidirá en una campaña electoral para hacer daño a Compromís y a las posibilidades de las fuerzas progresistas de conformar gobierno; lo digo ya y me la juego".

Ha destacado que, tras dos años de investigaciones, un juez de instrucción archivó la causa contra Oltra porque no encontró "ningún indicio", con el beneplácito del fiscal, que no presentó ningún recurso, por lo que no es entendible que la Audiencia la reabra, cuando "no hay ningún indicio".

Baldoví ha hecho hincapié en el "trato diferente" dado a Oltra y el dispensado al expresident de la Generalitat Francisco Camps (PP), quien por falta de pruebas "está en su casa absuelto", cuando "todos sabíamos que detrás ha habido, y se ha demostrado, toda una trama que se ha enriquecido a expensas de las arcas públicas"

Ha reprochado además que se reabra a instancias de un partido político como Vox, "de otro partidito que ha asediado a Mónica Oltra y sus hijos en su casa y el presidente del cual ha sido presidente de los locales de alterne de todo el Estado", y de una persona que está siendo ahora juzgada por difundir un vídeo de dos menores violadas.

Baldoví ha expresado todo el apoyo de Compromís a Oltra y a todas las personas "que están sufriendo este auténtico calvario judicial" y ha opinado que no hay que quedarse de brazos cruzados, sino reaccionar, lo que pasa por utilizar el Boletín Oficial del Estado y hacer "una profunda reforma" de la Justicia.

"Muchos ciudadanos estamos empezando a dejar de creer en la imparcialidad de algunos jueces y de algunas juezas", ha lamentado, y ha recordado que esta misma sección de la Audiencia de Valencia fue la que archivó la causa del 'pitufeo' que afectaba al PP o la que reabrió la del exedil de Compromís Pere Fuset.

El síndic ha asegurado finalmente que Oltra "siempre tendrá la puerta abierta" de Compromís, aunque será una decisión personal de ella decidir si vuelve a la política. EFE

