Paco Hernández confirma el recurso de España tras la descalificación de Papúa Nueva Guinea

Sevilla, 19 jun (EFE).- El seleccionador nacional de rugby 7, Paco Hernández, ha confirmado que la Federación Española de Rugby "ha presentado un recurso por la ausencia de Papúa Nueva Guinea" en la repesca preolímpica que empieza este viernes en Mónaco, ya que considera que "priva" a España "de optar a todos los puntos de la fase de grupos".

Los papúes, rivales de España en la fase de grupos, fueron descalificados del torneo por un problema con sus visados y la federación internacional decretó que "sus partidos contarían como no jugados, ni ganados ni perdidos", por lo que "reportarán cero puntos" a sus adversarios.

"Entonces, como máximo, podríamos sumar seis puntos en la primera (fase) y las selecciones del resto de los grupos podrían conseguir hasta nueve", explicó Hernández en declaraciones a EFE.

El técnico andaluz admitió que "parece ser que esto estaba" previsto con anterioridad "en la normativa del torneo, pero es un poco ilógico que esté puesto así porque, al final, los más perjudicados son los equipos que están aquí y no el equipo que no ha venido", y añadió que "no es justo porque desvirtúa totalmente la competición".

El granadino dijo, sin embargo, que "sabía que este torneo iba a ser durísimo, así que es preferible sacar lo positivo: te quitas un partido del grupo y aunque el camino se hace un poquito más complicado, son cinco partidos los que hay que ganar en lugar de seis".

"No es algo que a mí me guste particularmente, porque creo que teníamos la capacidad de haber quedado primeros por el lado bueno del cuadro, pero ya está, esto es lo que hay. Vamos a llegar un poquito más frescos el domingo, que es cuando se define el torneo con tres partidos", afirmó Paco Hernández. EFE

1010205

lhg/cc/ism