Hallan los cadáveres de una pareja en vías de separación en un chalé de Soto del Real (Madrid)

La Guardia Civil ha hallado los cadáveres de un hombre y una mujer de mediana edad en el interior de un chalé de la localidad de Soto del Real, han confirmado a Europa Press fuentes municipales. Los agentes han encontrado los cuerpos esta mañana en una vivienda unifamiliar de la calle Vicente Aleixandre, después de una llamada de alarma de uno de los familiares, que aseguraba que no respondía a sus múltiples llamadas y mensajes. De momento, se sabe que los dos fallecidos eran pareja y mantenían una relación sentimental, pero estaban en trámites de separación, han apuntado fuentes de la Guardia Civil, que señalan que no había denuncias previas ni órdenes de separación. Ambos son españoles: ella tenía 65 años y él de 53. No obstante, la primera hipótesis que se baraja es que se trate de un asesinato machista, en el que luego el agresor se hubiera quitado la vida. Un nuevo caso de violencia machista mortal, que sería el primero en lo que va de año en la región.

Compartir nota: Guardar Nuevo