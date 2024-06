Gobierno andaluz: "Dejar impune la responsabilidad por el robo de los ERE sería muy grave para la democracia"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha advertido este martes de que sería "muy grave para la democracia" si el Tribunal Constitucional (TC) decide finalmente "dejar impune la responsabilidad de representantes políticos que permitieron el robo de casi 700 millones de euros de los parados de Andalucía" en el denominado caso ERE. Sanz se ha pronunciado de este modo, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, al ser preguntado por el Pleno del TC que estudia desde este lunes si anula la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el caso ERE. "Vamos a ver qué ocurre, porque ya hemos visto a Pedro Sánchez anunciar prácticamente que se podía suspender la condena del Tribunal Supremo", ha recordado el 'número dos' del Gobierno andaluz, que ha defendido que los ERE son "el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia en España, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo". Sanz ha destacado que el caso ERE "ha pasado por más de 20 jueces y nadie ha discutido la prevaricación, ni siquiera los magistrados que en su día hicieron el voto particular en el Supremo", mientras que la propia Fiscalía "fue la más contundente a la hora de exigir la prevaricación en el Supremo y en todas las actuaciones judiciales". "¿Cómo puede cambiar ahora la Fiscalía para permitir que la prevaricación no exista? Incluso se podría preguntar ¿cómo puede existir malversación y no existir prevaricación?, ha añadido el consejero, que ha indicado que es un "asunto muy grave donde el Estado de Derecho tiene que exigir responsabilidades". En este sentido, Sanz ha apuntado que a la ley de presupuestos aprobada en el Parlamento "luego se hicieron modificaciones por el Consejo de Gobierno, que tuvo responsabilidad". "Espero que la decisión del TC no sea dejar impune estos hechos tan graves que afectan a altos cargos de la Junta de Andalucía, aunque en todo caso vamos a seguir trabajando para recuperar la totalidad del dinero robado y a seguir con las actuaciones de reclamación de la recuperación del dinero en la vía penal con el resto de casos en el Tribunal de Cuentas", ha concluido.

