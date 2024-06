El PP acusa al PSOE de "comprar la investidura" de Illa "a cambio" de 15.000 millones para Cataluña

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de estar tratando de "comprar la investidura" de su candidato a la Generalitat, Salvador Illa, "a cambio" de 15.000 millones de euros para Cataluña, mercadeando voluntades "una vez más" a cambio de "romper el criterio de igualdad de todos los españoles". En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, el dirigente 'popular' ha lamentado que a lo largo de los últimos seis años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha antepuesto "su interés propio al interés general" y que nada indica que ahora "pueda hacer algo distinto" tras sugerir una "financiación singular" para Cataluña mientras que los partidos independentistas exigen un cupo como el del País Vasco o Navarra. "El Partido Socialista está tratando de comprar la investidura de Illa a cambio de 15.000 millones de euros para Cataluña, para los independentistas, a cambio del apoyo a esa investidura. Una vez más vemos al PSOE comprar votos para investiduras a cambio de romper el criterio de igualdad de todos los españoles", ha dicho Tellado, en referencia al condonación de la deuda que el Ejecutivo negocia con el Govern catalán. En este sentido, ha recordado que el "sablazo político" que el Gobierno negocia con los partidos soberanistas con la financiación singular para Cataluña tiene en contra a todas las regiones del PP, pero también a presidentes autonómicos socialistas como los de Castilla-La Mancha o Asturias, además de a sus socios de Compromís. Por ello, ha avisado de que Sánchez se enfrentará a todos ellos si decide "aceptar este chantaje nacionalista que parece estar dispuesto a tragar una vez más". SINGULARIDADES SÍ, PERO DE FORMA MULTILATERAL Preguntado por una declaraciones de 2016 del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo --cuando presidía la Xunta de Galicia--, en las que se abrió a plantear un concierto como el vasco para Cataluña, el portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja las ha enmarcado en la época "pre-procés", antes de "todo lo ocurrido en Cataluña a lo largo de los últimos años". Según Tellado, el PP defiende que todas las comunidades autónomas se financien "en función de sus singularidades", aunque "de forma multilateral y con todos" en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que no haya "españoles de primera y españoles se segunda". Para el portavoz 'popular' en el Congreso es posible atender las "peculiaridades" de cada territorio siempre y cuando sea "igual para todos", sin dar "privilegios para unos" y no "para otros". Lo que diferencia su postura de la del PSOE es que los independentistas "tienen agarrado por el pescuezo" al Sánchez para que esta pueda seguir siendo presidente del Gobierno. "Lo que no puede haber es unilateralidad, darle a Cataluña lo que los independentistas exigen a cambio de que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Esa es la gran diferencia. No se puede mercadear con el dinero de todos en beneficio de Sánchez", ha zanjado Tellado.

