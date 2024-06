Podemos e IU afirman que la cumbre de paz para Ucrania en Suiza no dará frutos sin estar presente Rusia

Podemos e IU han afirmado que la cumbre para la paz en Ucrania celebrada recientemente en Suiza sale "frustrada" dado que no es posible avances para el cese del conflicto sin estar presente Rusia y otros países como China. La coportavoz delegada de IU, Amanda Meyer, ha señalado en rueda de prensa telemática respecto a la cumbre en Suiza que cualquier apelación a la paz "siempre es positiva", pero se tiene que acompañar con "pasos reales" para conseguirla. A su juicio, es "imposible" una cumbre de paz que no cuente con los protagonistas de la guerra y que la no participación de Rusia es un indicativo de que "va a ser una conferencia frustrada". Por tanto, ha abogado por recuperar el borrador para un alto el fuego que se exploró en abril de 2022 porque era un paso "importantísimo" pero que, según ha censurado, fue boicoteado por Estados Unidos y Reino Unido. Mientras, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que se ha celebrado una "falsa cumbre de la paz" por parte de la OTAN sin estar presentes ni Rusia, China ni países importantes del sur global. En este sentido, ha criticado que parece que va a continuar la "escalada bélica" en vez que encontrarse soluciones diplomáticas para conseguir la paz, tras la "execrable" invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, a Ucrania. "Si lo que se quiere de verdad es una solución diplomática al conflicto, se deben dedicar esfuerzos y recursos para impulsar esa solución diplomática, algo que por desgracia no se ha hecho en ningún caso desde que en el año 2022 fracasaron las negociaciones de paz por culpa de la apuesta de Estados Unidos y del Reino Unido para continuar la guerra", ha zanjado el también coportavoz de Podemos.

